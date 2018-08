Pilaře mrzí, že proti Plzni nastoupit nesmí. A tvrdí: Uspějeme i beze mě

Až pak se zase dostavilo nepříjemné vědomí, že v sobotu proti Plzni, kde prožil nejkrásnější fotbalová léta, stejně hrát nesmí.

Úřadující mistr si totiž vymohl při přestupu svého bývalého tahouna do Sigmy zvláštní podmínku, že ve vzájemném zápase nenastoupí.

„Těšil bych se, ale takhle se domluvily kluby, i když jsem tady na přestup. Prostě takhle to je,“ povzdechne si 29letý křídelní záložník, jenž Viktorii pomohl ke třem titulům, ale kvůli chatrnému zdraví se ho v létě s těžkým srdcem vzdala. „Snažím se naplno trénovat a budu věřit klukům, že uspějeme.“

Mrzí to ale hodně, že?

Mrzí...

U hráče na přestup je to hodně výjimečná podmínka. Důkaz toho, že se vás Plzeň bojí?

Nevím. Kdyby to bylo hostování, nikdo neřekne nic, ale tohle je i pro mě něco nového. Ale říkám: Musím to respektovat.

Je komplikace, že nemůžete nastoupit zrovna v době, kdy se do toho po herní pauze zase dostáváte?

Přesně tak, no. Přišlo to v nevhodný čas, chtěl jsem hlavně hrát další zápas a nemít žádnou pauzu. Ale prostě to musím respektovat.

Cítíte se na hřišti čím dál lépe?

Jsem rád, že trénuju, nemám problém, jsem zdravý. Když budu takhle trénovat v kuse, tak si budu zlepšovat kondici a to je ve fotbale strašně důležité. Pak si mohu víc dovolit a budu mít víc síly.

Zatím nastupujete jako střídající hráč. Jak vám tahle role pasuje?

Vím, že tahle role k mému postu někdy patří, zažil jsem ji. A měl jsem za úkol zápas oživit. Když budu hrát já od začátku a někdo to půjde v 60. minutě oživit, tak to k tomu patří. Krajní záložník je nejvíc střídající post. Samozřejmě můj cíl je hrát, ale máme tady velkou konkurenci a přejeme si jeden druhému. I střídající hráč tvoří důležitou součást týmu.

A vy jste v obou zápasech hru Sigmy oživil výrazně.

Jsem hlavně rád, že takhle pomůžu týmu. Kdokoli, kdo tam přijde, by bylo dobré, aby to oživil, protože jinak by nesplnil svou roli. Teď jsem přišel v Mladé Boleslavi a daly se tři góly, byl jsem součástí toho...

...na dvou jste měl značný podíl.

Jsem rád. Ale je jedno, kdo nastoupí, na konci se napíše, že Olomouc vyhrála 4:0 a byli u toho tihle hráči. Každý hraje svou roli.

Už byste uběhal 90 minut?

Myslím, že už bych to zvládl. Když jsem přišel do Olomouce, měl jsem cíl být zdravý, trénovat pořád v kuse. To se mi daří. Mám jen po zápase volno, kdy se koleno jeden den pošetří. Jinak jsem všechno odtrénoval. Tohle právě potřebuji. Abych tři měsíce, půl roku, nebo už prostě do konce života trénoval furt v kuse, aby kondice byla dobrá.

Jak často dostáváte do tolikrát operovaného kolena výživové injekce?

Je to komplikované v tom, že si to nemohu píchnout po zápase, kdy je na koleno velká zátěž a mohlo by zareagovat. Takže druhý den, když je lehčí trénink a další den volno, si to můžu píchnout, protože po injekci je potřeba být 24 hodin v klidu.

Cítíte pak úlevu? Nebo je to vyloženě preventivní záležitost důležitá i pro vaši hlavu?

Cítím úlevu, protože už to koleno znám hodně. Už jsem zažil s kolenem všechno, znám ty pocity. Je to obohacení kolena. Když je mi to umožněno, tak jsem rád, že si píchám injekce. Ale teďka to dělám většinou čtvrtletně.

Jezdíte ještě na kliniku do Augsburgu?

Ještě jsem jezdil do Augsburgu a teď jsem se domluvil s doktorem tady, že by mi to mohl píchat on.

Budete to podstupovat do konce kariéry?

Myslím si, že už by to v momentální situaci šlo i bez toho, cítím se teďka dobře, fakt na tom pracuju, posiluju svaly kolem, aby koleno nedostávalo zabrat. A tímhletím to vlastně jenom obohacuji, abych předcházel možným problémům.

Zpátky k sobotnímu šlágru. Když se řekne Plzeň, co se vám vybaví jako první?

Všechny hezký zážitky. Nepamatuji si za těch pár roků žádné krize, vždy nás fotbal bavil a za tím stály i úspěchy – titul, Liga mistrů, Evropská liga. Furt byl zápal o něco hrát.

O Plzni se říká, že je to kabina plná vlčáků. Jak jste jako slušňák mezi ně zapadl?

Tak každej je nějakej. Někdo je jiný na hřišti a někdo v soukromí. Ale jsou tam správní kluci.

Jste s nimi v kontaktu?

Jsem. Prožil jsem tam to nejlepší, rád si s nimi pokecám. Ale ve fotbale není čas, všechno utíká a teď jsem v Olomouci, soustředím se na práci tady.

S Plzní máte tři tituly. První byl nejsladší?

Všechny byly sladké. Ať se na nich podílíte víc, nebo míň, každá role v týmu je důležitá.

Václav Pilař v dresu Liberce

Největší roli má trenér Vrba?

Daří se, takže jasně že je u toho trenér.

Co poradíte Sigmě?

To nechci vyzrazovat. Myslím si ale, že každý tým má slabiny. Trenér ví strašně moc poznatků, i asistenti. Ale když bude chtít pomoc, tak pomůžu. Záleží, jak budeme dodržovat naše pokyny. Když budeme Plzni dávat prostor, tak to nebude dobře. Ale umíme být takový nechutný tým. Když budeme fakt plnit své úkoly, tak můžeme vyhrát.

Čili věříte, že Olomouc má na to měřit se s mistrem a účastníkem Ligy mistrů?

Já mám pocit, že jo. Jsou silní, mají velkou kvalitu, hlavně to bude ale o nás. Když budeme dodržovat to, co máme nastavené - a máme to dobře nastavené - tak věřím, že uhrajeme dobrý výsledek. Musíme pracovat tak, jak máme. I tady je totiž velká kvalita, dobře se pracuje jak na tréninku, tak i v zápasech. První zápas nám Slavie ukázala produktivitu a teď jsme produktivitu v Mladé Boleslavi ukázali my. Musíme se ještě o chloupek zlepšit, abychom mohli Plzeň porazit.