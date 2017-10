Bývalý hráč Plzně o Luganu: Provinční klub, co hraje hodně defenzivně

Bývalý hráč Viktorie žije ve Švýcarsku už více než 15 let, pouze na přelomu tisíciletí si odskočil zpět do Plzně. Ale ve Viktorii trvalejší místo nezískal, brzy se vrátil do země Helvétského kříže, kam poprvé zamířil už v osmnácti letech.

„Fotbalista potřebuje i trochu štěstí a já ho tehdy neměl. Do Viktorky jsem přišel ve špatném období,“ vzpomínal smířeně v telefonickém rozhovoru.

Nezahořkl, viktoriánům dál drží palce. „S Limbou (Limberským) jsem si zahrál v béčku Viktorky, když on tam jako mladík začínal. Pamatuju si taky Hrošovského, když přicházel jako dorostenec,“ vyjmenoval hráče, které zažil při společném působení v Plzni.

Zítřejší zápas se hraje od 19 hodin a přímý přenos vysílá Nova Sport 1. „Je tam krásný nový stadion,“ láká Pěchouček ještě nerozhodnuté fanoušky k cestě do Švýcarska.

Máte jasno, komu budete ve čtvrtek večer fandit?

Jednoznačně Plzni. A nejen proto, že jsem tam prošel mládežnickými týmy od starších žáků a okusil jsem tam i nejvyšší českou soutěž.

Kdo je Václav Pěchouček? 38letý rodák z Přeštic prošel mládežnickými týmy Viktorie, odkud odešel v 18 letech do švýcarské Basileje. Po dvou a půl letech byl zpět v Plzni, v sezoně 2000/2001 nastoupil k 18 zápasům v 1. lize, vstřelil jeden gól. Brzy se ale vrátil do Švýcarska, kde hrál nižší soutěže. V roce 2012 ukončil aktivní kariéru a dal se na trenérskou dráhu. V reprezentaci do 20 let se potkal v jednom zápase s Petrem Čechem a Radkem Kováčem. S manželkou Nikol žije ve švýcarském Bonstettenu a vychovávají dvě děti (3 roky a 4 měsíce).

Proč tedy ještě?

My žijeme nedaleko Curychu, u nás se mluví německy. Lugano je z italské části Švýcarska, to jsou dva jiné světy, tam mají úplně jinou mentalitu.

Jak byste charakterizoval plzeňského soupeře?

Lugano je provinční klub, poslední dvě sezony hrálo o záchranu. Praktikují spíš takový italský styl, hodně defenzivní a spoléhají na brejky. Nebezpečné mají oba kraje, zvlášť levý záložník je hodně rychlý, už minulou sezonu měl velmi dobrou. Myslím si ale, že Plzeň je momentálně někde jinde než Lugano.

Takže kdybyste si měl tipnout výsledek...?

Plzeň je teď na vítězné vlně, očekávám její vítězství.

Zdá se, že máte přehled. Jak sledujete českou ligu?

Viděl jsem sestřihy zápasů Viktorky. O nedělním zápase se Spartou mě podrobně informoval táta po telefonu, jsme oba velcí fanoušci fotbalu. Jsem v kontaktu i s jinými lidmi z fotbalového prostředí.

Jaké od nich dostáváte zprávy?

Že Viktorka navázala pod trenérem Vrbou na výkony z jeho předchozího působení. Ten rukopis je tam jasně znát. Cílené nákupy nestály klub tolik peněz jako Spartu nebo Slavii, ale vyplácejí se. Kouč z hráčů vymáčkne maximum. Neznám druhého trenéra, který by v Čechách něco takového za posledních deset let dokázal.

Zajímá vás to i z profesního hlediska, protože ve Švýcarsku trénujete nižší soutěže?

To víte, že jo. Po skončení aktivní kariéry jsem se vrhl na trenérskou dráhu, zatím v nižších soutěžích. Baví mě to, jednou bych si rád udělal i áčkovou licenci.

Koho teď trénujete?

Já trénuju béčko třetiligového Wettswill Bonstetten, hrajeme pátou nejvyšší soutěž. Patnáct let jsem za fotbalem dojížděl, ale před nedávnem se nám narodilo druhé děcko, už jsem chtěl být víc doma.

Jací jsou Švýcaři fotbalisté?

I na té amatérské úrovni tady mají profesionálnější přístup, jestli se to tak dá říct. Fotbal mají rádi, dělají ho srdcem. I když taky trénují až po práci, kolikrát makají na stavbách, víc o sebe dbají. Chodí do fitka, regenerují. Nám trenérům se pak lépe pracuje.

Fotbal vás uživí?

Jak se to vezme. Mám dobrou práci právě díky kontaktům z fotbalu. Už šestým rokem pracuji u švýcarské pošty jako státní zaměstnanec. I to se mi povedlo díky vazbám z fotbalového prostředí.

Takže už zůstanete ve Švýcarsku natrvalo?

Ne, plánujeme návrat. V Čechách máme celou rodinu, všechny příbuzné. Táhne nás to domů, zatím se do Přeštic dostaneme jen párkrát do roka. Uvidíme, kdy přijde ten správný čas.