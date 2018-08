Návrat po zranění se odkládá. Je to ubíjející, netěší sparťana Kadlece

„Je to ubíjející. Když se to před třemi měsíci stalo, vypadalo to, že to bude na šest týdnů. Nemělo to být nic vážného. Teď už jsem mimo třináctý týden a dalších šest mě ještě čeká,“ poznamenal Kadlec pro klubový web.

Šest týdnů v Regensburgu a teprve potom začne trénovat s mužstvem. Pokud všechno půjde dobře, k dispozici bude nejdříve během října. Jeho pauza se může protáhnout na pět měsíců.

V prvním poločase květnového utkání v Jihlavě se šestadvacetiletý ofenzivní fotbalista po tuctovém souboji s protihráčem skácel k zemi.

Po zápase už chodil o berlích a následně podstoupil artroskopický zákrok, při kterém mu lékaři spravovali meniskus. Operace se obešla bez komplikací a Kadlec se pomalu připravoval na návrat na hřiště.

Vypadalo to, že stihne červencový start ligy.

„Už je to dobré, trénuju s týmem. Ještě pár dní a myslím, že bych mohl být připravený na zápas,“ vzkazoval z rakouského soustředění.

Jenže nastaly komplikace. Koleno otékalo. Pak to zase vypadalo nadějně, následovaly další potíže. „Byl jsem připravený na generálku. V dalším týdnu koleno začalo hodně otékat. Vlastně po každém tréninku. Šel jsem na další prohlídku a tam jsem se dozvěděl, že koleno ještě není připravené,“ vysvětlil.

Nyní začne rehabilitaci vlastně od začátku: „Budu doufat, že mě v Německu dají do kupy.“