Zklamaný útočník Kadlec: Bylo to k vzteku. Gól jsme si zasloužili

„Víceméně bychom nesměli až do konce ligy ztratit žádné body,“ tuší Kadlec. A to bude v současném rozpoložení týmu složité, spíš nereálné.

Přitom Sparta proti Plzni předvedla dobrý výkon. Takový, který fanoušci přes porážku na konci zápasu ocenili potleskem. Jenže zase ji dohnala bídná koncovka a nedůrazné bránění při jediné gólové střele hostujícího Koláře. V tabulce je Sparta šestá, z deseti zápasů vyhrála jen čtyři a dala pouze devět gólů...

„Zase jsme nebyli efektivní ve finální části, měli jsme tam hodně přihrávek, hodně závarů. Ale bohužel to vždycky skončilo akorát na kopačce obránců,“ hodnotil Kadlec.

Na konci zápasu byl právě on ke gólu ze všech nejblíž, když z dálky - po famózní akci Tomáše Rosického - trefil tyč.

„Nechtěl jsem tu hru zpomalovat, obránci tam byli v přesile, a protože jsem si to dobře zpracoval do kroku, tak jsem to zkusil. Nejdřív jsem myslel, že to jde dost vedle, ale chytlo to správnou faleš a skoro jsem už začal slavit. Bohužel, Koza (Matúš Kozáčik - pozn.) se tam nakonec dostal a vyrazil to,“ popisoval situaci.



Po ní následovala Ben Chaima dorážka. Sice gólová, jenže z ofsajdu. „Bylo to k vzteku. Gól jsme si zasloužili... V tu chvíli to z nás spadlo, všechny ty emoce, ale to rozhodnutí nás hned zase zchladilo,“ kroutil hlavou Kadlec.

„Dali jsme do toho zápasu maximum, ale máme nula bodů. Nic víc, než nějakou naši vůli po vítězství, nasazení si z toho vzít bohužel nemůžeme,“ pokračoval.

Kadlec mluvil i o rozhodčích Hned v úvodu dostal Václav Kadlec žlutou kartu, za svůj první faul. „Přijde mi zvláštní, že já dostanu kartu první faulem, ale Hejda za první půli fauloval pětkrát, Řezník to samé... Ale tak to prostě je, šancí jsme měli dost, prohráli jsme si to sami,“ řekl.

Zklamání z toho, v jaké je tým situaci, z něj znovu doslova tryskalo. Po minulé remíze na Dukle tvrdil, že by museli být sparťané snílci, aby ještě přemýšleli o titulu.

Teď jsou na tom ještě hůř: za deset kol posbírali jen polovinu bodů, co Plzeň.

„Pořád se to vzdaluje. Jsme sice ve třetině ligy, ale patnáct bodů ztráty je fakt hodně,“ přemýšlel Kadlec, „museli bychom hrát v každém zápase jako dneska... A neztratit body do konce ligy, to už bude hodně těžké.“