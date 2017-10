Sparťan Kadlec: Říkat si, že hrajeme o titul? To bychom byli za snílky

„Co té hlavičce chybělo? Asi pár centimetrů. Kdyby to šlo kamkoli jinam, asi by to byl gól,“ litoval po zápase sparťanský útočník. „Ještě jsem to tlačil na zem... Bohužel jsem trefil gólmana.“

Hodně si to vyčítáte?

Samozřejmě. Mohl jsem dát gól a mohlo to skončit 1:0. Ale já nejsem nějaký hlavičkář. Snažil jsem se trefit bránu a rozhodovaly centimetry. Bohužel.

Víc vyložených šancí Sparta neměla. To je málo, ne?

Souhlasím. Já měl předtím ještě jednu střelu, to se taky dalo trefit líp, ale nebyla to úplně snadná pozice. A škoda, že Bóža Vatajelu v první půli střílel - mohl to dávat Davidu Lafatovi před prázdnou bránu. To byly tři šance a ve druhé půli už jsme neměli vlastně nic.

Díky tomu byla v druhé části zápasu nebezpečnější Dukla. Nebáli jste se i o bod?

Byli jsme otevření, oni toho využívali. Johnny (Holenda) to dobře trefil, tam rozhodovaly centimetry. To jsme měli štěstí.

Byli jste v závěru v křeči?

Asi jo.

Co se změnilo ve druhém poločase? Najednou jste nedokázali dostat Duklu pod tlak.

Těžko říct. Chtěli jsme hrát pořád stejně, ale nemohli jsme se do toho dostat. Nebylo to dobré, určitě ne. Nebylo tolik prostoru, jejich stopeři to dobře odcouvávali, takže jsem byl trochu odříznutý.

Tentokrát nepomohl ani příchod Tomáše Rosického. Proč?

Rosa to má hrozně těžké. Vždycky když nastoupí, tak se od něj čeká, že s tím zápasem něco udělá. Ale není to vždycky možné. Pár balonů mu nevyšlo, ale je to tím, že on chce hrát, chce něco vymyslet, nehraje alibistický fotbal.

Potvrdilo se, že vaše výkony doma a venku se dost liší?

Bohužel to tak je. Sice začátek zápasu nebyl úplně špatný, drželi jsme balon, měli jsme převahu, ale nic jsme z toho nevyužili. Pak se z toho stala ta křeč, kdy jsme už moc nevěděli, jak z toho ven.

Přitom minulé kolo proti Teplicím jste zahráli solidně. Nebojíte se, že vás tenhle výkon a výsledek srazí zase zpátky?

Štastní z toho být nemůžeme. Ale že bychom se báli, že teď budeme dole, to zase ne. Čeká nás Plzeň, asi nejtěžší možný soupeř, určitě do toho zápasu nepůjdeme jako favoriti. Spíš naopak, můžeme jen získat.

Ztráta už může být obrovská, když Plzeň vyhraje, naroste na dvanáct bodů. To už je velký problém, ne?

Asi bychom byli za snílky, kdybychom si říkali, že ještě nějakým způsobem hrajeme o titul. Plzeň to má ve svých rukách, hraje velmi dobře. Jestli v tom bude pokračovat, asi si to pohlídá.