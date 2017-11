Václav Kadlec po prohře v Olomouci: Těžko říct, co bude následovat

„Byl to vyrovnaný zápas, druhou půli byl hodně otevřený a šance byly na obou stranách. Bohužel Sigma alespoň jednu proměnila,“ litoval útočník.

Sám jste měl dvě největší příležitosti Sparty, co jim chybělo?

Při první měl křižoval jeden ze soupeřů, tak jsem se rozhodl vystřelit za vápnem, ale sjelo mi to. Ve druhém případě jsem to udělal výborně, pustil jsem si to na levou, ale gólman dobře vyběhl. Pak už jsem se mu to snažil dát pod nohy, ale nevyšlo to.

V čem jste za soupeřem zaostali?

Co se týče bojovnosti, tak jsme se Sigmě vyrovnali, v tom to byl dobrý zápas a hodně vyhecovaný. Bylo tam hodně náznaků, měli jsme strašně moc rohů, ale bohužel všechny létaly na Chorého, který si s nimi poradil, nebo to sbíral gólman. A my jsme naopak ze standardky gól dostali.

Šance na titul už zmizela dávno, vzdaluje se vám i druhé místo?

Je to zklamání, mluvil jsem o tom minulý týden, že kdyby se nám z posledních dvou zápasů podařilo udělat šest bodů, vypadalo by to jakžtakž a možná bychom byli i druzí. A místo toho nám Sigma odskočí na sedm bodů…

Co bude následovat? Mluví se o čistce v týmu a také pozici trenéra Stramaccioniho.

Těžko říct, uvidíme.