Sevilla je kolos. Budeme hledat skulinky, říká olomoucký trenér Jílek

„I pro mě,“ přikývne trenér Václav Jílek. „V pozici asistenta Sparty jsem byl u velkých zápasů na Chelsea, s Neapolí, ale teď mám přímou zodpovědnost. Beru to z pohledu, jestli jsme vůbec schopni jako trenéři připravit tým na tuhle kvalitu a být konkurentem.“

Užijte si to, chlapci, v kabině hráčům neřekne. „Já to nemám moc rád. Něco si užívat bych dal do spojení s jinými činnostmi. Frajeři mají před sebou životní zápas,“ povídá Jílek. „Já bych chtěl, aby utkání prožili, aby ho žili, neužívali, aby hráli se vším, co k němu patří, a byl bych strašně rád, aby byli schopni předvést veškeré své dovednosti. To by mě jako trenéra potěšilo.“

O čem ještě před velkým zápasem promluvil?

O síle Sevilly

„Patří do top desítky na světě. Skvělé mužstvo, fantastičtí hráči, reprezentanti, obrovská konkurence, vyrovnanost, výborný presink, strašně rychlá přechodová fáze. Pro dokreslení: čtyři soutěžní zápas, 21 hráčů zapojených bez rozdílu kvality. Jednoznačný je herní styl 3-4-3 s obrovskou variabilitou. My budeme chtít najít proti kolosu aspoň nějaké skulinky, pokud je vůbec má. Chceme využít každou příležitost, která se naskytne. Něco jsme si ukázali, abychom je potrápili. Nebudeme si nic nalhávat, je to superfavorit dvojutkání, ale nejsou to nepřemožitelní lidé. Jsou z masa a kostí jako naši hráči.“



O postupu do základní skupiny Evropské ligy

„Mluvíme o tom, co všechno by případný postup znamenal, ale jsem realista. Když odvedeme výborný výkon a dobrý zápas se Sevillou, budu spokojený. V pohárové Evropě se každý bod počítá. Pokud prohrajeme po adekvátním výkonu o gól, asi nebudu úplně smutný, vyrovnaný výsledek by byl ale do odvety zajímavější.“



O dopadu výprasku od Baníku

„První noc nespím vůbec, druhou přerušovaně, třetí v pořádku. Dikce a tón byl vyšší, jinak jsme měli standardní rozbor. Chyby, které jsme v defenzivě udělali, nebyly systémové, ačkoli Michal Vepřek dvakrát netakticky uvolnil prostor. Ale to jsme si vysvětlili. Je to zkušený hráč a nebude se to opakovat. Jsou to ale neslučitelné zápasy. Že je Sevilla dvakrát lepší než Baník a dostaneme osm gólů? Takhle to nefunguje. Stejně tak nás na Sevillu nemohou připravit ani zápasy proti Slavii a Plzni. Byli jsme fotbalovější než Slavie i Plzeň, byť výsledky tomu nenapovídaly. Věřím, že zápas se Sevillou bude mít jiný průběh. Pro mě je to v přípravě stejné, problém je v rytmu, že jsme měli jen dva dny. Chybí mi den, abychom se mohli lépe na hřišti věnovat reakci na soupeře. Nakoukaného toho máme dost, viděli jsme čtyři zápasy.“



O svalovém zranění Václava Pilaře

„Nemám z něho úplně radost. Není to tak, jak bych si představoval. Zrovna tento typ hráče by byl do utkání obrovsky platný - pro svoje zkušenosti, sebevědomí i řešení situací. Ale riskovat to určitě nebudeme. Máme před sebou další důležité utkání v lize a budeme ho potřebovat. Těší mě, že na chystaný bude Pavel Dvořák, který se proti Baníku prosadil poprvé za Sigmu střelecky. Ale na celý zápas to ještě není, manko měl šestitýdenní a půlku té doby potřebuje dotrénovat.“



O brankáři Sevilly Tomáši Vaclíkovi

„Byli jsme spolu ve Spartě. Možná víc řešil lístky pro známé než nás jako soupeře. Ale mám na něj jako na člověk jen pozitivní vzpomínky. I na něj dáme hráčům informace, hlavně pak trenér brankářů Lovásik.“