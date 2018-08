Způsob naší hry je velmi potěšující, libuje si olomoucký trenér Jílek

Nepodařilo se. Účastník Ligy mistrů udeřil v 88. minutě. „Ale pokud tento výkon zopakujeme ve čtvrtek, vybudujeme si do odvety dobrou pozici,“ vyhlíží emotivní trenér úvodní domácí zápas 3. předkola Evropské ligy s kazašským Kajratem, který po včerejším losu v Nyonu nabral na atraktivitě. Postupující se totiž utká pravděpodobně s FC Sevilla, pokud španělský klub splní povinnost a vyřadí Žalgiris Vilnius.

Neobáváte se, že těsná porážka s Plzní může ovlivnit atmosféru v týmu před Evropskou ligou?

Nemyslím si, že by to mělo ovlivnit rozpoložení hráčů, protože první, co jim budu vtloukat do hlavy, bude velká pochvala za výkon, i když chyby a detaily si musíme ukázat. Konfrontovali jsme se s dalším aspirantem na titul a zvládli jsme to, po herní stránce nebyl žádný problém. Líp se trénuje po vítězném utkání, vidět to bylo po Boleslavi, uvolněnost hráčů je na jiné úrovni, ale nemůžeme se za to schovávat. Chtěli jsme hrát poháry a budeme se snažit hráče připravit tak, aby to na nich stopy nezanechalo.

Než s Kajratem byste ale raději chtěli hrát proti Alkmaaru, který s ním překvapivě vypadl...

Určitě, hlavně z důvodu cestování a atraktivity soupeře. Almaty to zvládlo, takže přivítáme kazašský tým. Také to nemá jednoduché, bylo v Holandsku, vrací se zpátky, zase letí k nám. Beru situaci, jaká je – ve čtvrtek tady máme Kazachy.

Co vám ukázala konfrontace s Plzní, účastníkem Ligy mistrů?

Druhé domácí utkání, podruhé za nula, je to komplikace a stejně tak i velké zklamání. Na druhou stranu výkon snesl poměrně přísná měřítka. Dokázali jsme se Plzni vyrovnat a v některých fázích ji přehrát. První poločas jsme byli lepším týmem, možná nám víc vyhovovalo velké teplo, dusno, přišlo mi, že jsme na tom kondičně malinko líp, líp jsme se pohybovali, byť jsme si brankové příležitosti nevypracovali, vždycky nám chyběl kousek.

Zatímco ve druhý půli liják Plzeň nabudil, měla v něm tlak.

Trošku nám to ublížilo. Nechci spekulovat, jak by to vypadalo, kdyby dusno pokračovalo dál. Plzeň neměla tolik síly, potom ožila. Ukázala kvalitu, měla patnáctiminutovku, kdy byla jednoznačně lepší, dobře kombinovala, ale rezultovala z toho jen jedna nebezpečná situace při hlavičce Krmenčíka. Závěr patřil nám, diváci byli fantastičtí, stupňovali jsme tlak a dokázali si připravit několik situací, které si o gól říkaly. Bohužel jsme nedali a v závěru jsme nedohráli jednu situaci. Plzeň ji využila, my ne. Klasicky rozhoduje kvalita v koncovce, ve vápně, produktivita. V tomhle byl soupeř lepší a zaslouženě vyhrál.

Přitom stačilo, aby Šimon Falta odkopl ve vápně míč dál...

Šimon měl na výběr dvě věci – mohl si balon přikrýt a stoprocentně by byl faulovaný Hořavou, protože tam byl dřív. Míče se zbavoval, byl pod tlakem a trochu i zazmatkoval. Druhá varianta byla natáhnout balon dál, ale to bych mu ani nevyčítal, protože takové situace prostě vznikají. Jenže Jirka Texl tam nedohrál situaci, byl nastavený na to, že jdeme do brejku, ztratili jsme balon a měl strašně pozdní reakci na Procházku. Kdyby se zachoval tak, jak po něm požadujeme, tak byl na Procházku navázaný a gól by zřejmě nepadl. Nechci to házet na Texiho, ale rozhodují maličkosti a odpovědnost v detailech.

Byla jedním z rozhodujících detailů i kvalita lavičky Plzně, jejíž střídající hráči se o gól postarali? Navíc vám chyběl kvůli dohodě klubů Pilař...

Jednoznačně je to výhoda všech těchto klubů – ať už se podíváte na lavičku Slavie, Sparty nebo Plzně, tak mají dvacet kvalitních lidí a další v hledišti. Jejich náhradníci by s velkým předpokladem v jiných ligových klubech hráli všichni. Svoji roli to hrát může, ale nemyslím si, že třeba Martin Hála tam naskočil špatně, také byl cítit. Venca Pilař chyběl určitě, pomohl by nám, ale nemá cenu se k tomu vracet, hrát nemohl. Neměl jsem pocit, že Plzeň po vystřídání gradovala, spíš my jsme měli situace, které si říkaly o branku. Je to vždy otázka štěstí, souhry okolností. A teď jim to vyšlo, už poněkolikáté. Zeman krásně našel Procházku.

Ještě větší šanci měl předtím obránce Vepřek, který však ukázal, že je všechno, jen ne střelec.

Úplně stoprocentní šance. Možná ještě lepší pozice, než kterou měl Procházka. Bohužel nedal. Další možnost měl Plšek, propadlo to na zadní tyč a sám říkal, že do toho měl jít agresivněji. Měli jsme hodně zblokovaných dobrých střel, Kalvachova byla možná gólová. Plzeň zvládá kritické situace, my ne.

Stejně jako se Slavií jste odehráli vyrovnaný zápas, ale znovu bez bodu. Ukazuje to na určitý limit vašeho týmu proti české špičce?

Musíme být realisti. Ty mančafty jsou finančně a kvalitativně v úplně jiných možnostech. Opakovaně porážet Spartu, Slavii a Plzeň asi těžko budeme, ale porazit je určitě můžeme. Ovšem abychom opakovaně byli nad nimi, to by musela být velká souhra okolností. Ale způsob hry, který jsme v těchto dvou zápasech předvedli, byl pro mě velmi potěšující. Měřit se s nimi můžeme a potom rozhoduje rozdíl v kvalitě řešení ve vápnech. Slavia nás ubránila docela bezproblémově a pak měla lepší chování ve vápně. Stejně tak Plzeň. Na stoprocentní šance to bylo dva dva, ale oni jeden gól dali a my žádný. Rozhoduje hráčská kvalita, produktivita. Ti hráči jsou v tomto trošku nad námi.

Narazili jste proti Plzni na podobnou kvalitu jako se Slavií?

Slavia na mě hlavně do defenzivy působila kompaktnější a fyzicky vyspělejším dojmem. Byl to jiný způsob hry, vycházela z hlubokého bloku. Plzeň pak zvýšila aktivitu, vlezla na nás, měli jsme s přechodovou fází problém. Ukázala sílu na míči. Mají tyhle věci velmi dobře naučené, rychle mění těžiště. Mají dobré hráče na krajích, to se těžko brání. Jak Kopic, tak Petržela jsou schopni prosadit se jeden na jednoho. Typologie hráčů u obou mužstev je jiná, ale silnějším dojmem na mě zapůsobila Slavia.

Jak jste byl spokojený se stopery Jemelkou a Štěrbou, kteří to měli proti silnému Krmenčíkovi v soubojích hodně složité?

Nebyl tam zásadní problém, zvládli to. Problém byl v jedné rozehrávce v prvním poločasu, ve druhé půli nevím, jestli Honza Štěrba udělal chybu kvůli zranění nebo špatnému pohybu. Byla to ale obrovská škola. Občas jsme byli daleko, říkali jsme si v poločase, že není možné, aby Krmenčík uhrával první balon. Brejkové situace se pak na nás valily. Ve druhé půli jsme byli víc v bloku, takže těch situací tolik nebylo. Vápno ubránili. Při gólu to nebyla otázka stoperů, ale otázka zodpovědnosti dalšího hráče.