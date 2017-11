Kouč Jílek prodloužil smlouvu v Olomouci do června 2019

„Beru to jako možnost prodloužit působení v klubu, jako ocenění dosavadní práce. Je to samozřejmě určitá míra jistoty do dlouhodobějšího horizontu,“ uvedl trenér Václav Jílek pro klubový web.

V minulé sezoně dovedl Olomouc z druhé ligy zpět do nejvyšší soutěže a už v květnu prodloužil spolupráci do konce tohoto ročníku. Nyní se Jílek hanáckému klubu zavázal i na příští sezonu.

„Člověk to bere tak, že co jsme tady začali, dovedeme zase dál. Beru to i jako krok vedení, které chce mít také nějakou jistotu, pro mě to jsou podobné pocity. Myslím, že v současné chvíli je to asi takový logický krok,“ řekl kouč.

Jednačtyřicetiletý Jílek je na lavičce Sigmy od října 2015 a ve funkci vydržel i po ztrátě prvoligové příslušnosti. S mužstvem slavil okamžitý návrat mezi elitu, poté co za celou sezonu ve Fotbalové národní lize prohráli jen tři zápasy.

A jako nováčci si Hanáci vedou neméně úspěšně i v nejvyšší soutěži. Z dvanácti kol nebodovali jen v Plzni s ligovým suverénem (0:1) a v tabulce jsou třetí jen vinou horšího skóre oproti Slavii. Skončila už ale jejich pouť pohárovým MOL Cupem, v němž Sigma podlehla v minulém týdnu v osmifinále Jablonci 3:4.

Ani vyřazení nemůže po letech strádání a bídy zastřít oslnivý vzestup Sigmy, na němž má trenér klíčový podíl. Snaha vedení klubu pojistit si jeho služby je pochopitelná.

„Ale samozřejmě to nezaručuje, že tady do vypršení smlouvy zůstanu, protože těch okolností může být i více. A v první řadě to bude vždycky odvislé od výsledků, jaké budeme mít na hřišti,“ připomněl Jílek, který je rovněž asistentem Vítězslava Lavičky u národního výběru do 21 let. Předtím působil jako asistent ve Spartě a u národního týmu do 19 let.