V nárocích jdeme na hranu, říká olomoucký kouč Jílek

Po podzimu drží třetí příčku, směle tak mohou na jaře útočit na evropské poháry, které dlouhých devět let nehráli. A buďte si jisti, že také v nedělním (16.00, ČT sport) domácím ostrém startu proti první Plzni nezačnou Jílkovi hoši betonovat. „Je to silný soupeř, ještě neprohrál, ale porazit se dá,“ říká trenér.



Očima trenéra Plzně Ať je v Olomouci kulisa jako na Partizanu „Samozřejmě nás nečeká v Olomouci jednoduchý zápas. Olomouc překvapila v podzimní části soutěže a pohybuje se ve vysokých patrech tabulky. Možná uděláme nějakou změnu v sestavě, protože jsme určitě nebyli spokojeni s prvním poločasem v Bělehradě. Ale je to začátek soutěže. Vzpomněl jsem si na náš rozjezd na podzim a také to nebylo úplně lehké. Zápasová zátěž je strašně důležitá a my se potřebujeme dostat do takového rytmu, který je potřeba. Doufám, že to brzy zvládneme už se vším všudy. Byl bych rád, kdyby v Olomouci byla podobná atmosféra jako na Partizanu, kde jsme se báli diváků, a nakonec byli fantastičtí a věnovali se jenom fotbalu.“



Pravda, šance jste měli už v Plzni, jenže je zahazovali a padli 0:1.

Nemyslím si, že by nás Plzeň měla překvapit. Je to těžký soupeř, ale je to soupeř k poražení. Byť nemá zatím porážku, byli bychom rádi, kdybychom se o to pokusili a zvládli to.

Na co se před zápasem zaměříte?

Už toho moc nedotrénujeme. Generálka s Libercem ukázala, jaké věci si je potřeba ještě projít. Standardkám se taky pověnujeme. Už to jsou spíš věci taktického charakteru, ne celého týmu, ale jednotlivých součinností.

Je komplikace, že útočník Řezníček, který má nahradit Chorého, nemůže proti Plzni nastoupit?

Není to zásadní komplikace. Spíš pro něho, ani na podzim moc utkání neabsolvoval, takže to pro něj není úplně nezvyklá role. My ho prostě v utkání musíme nahradit. Nikde není psané, že Kuba bude k dispozici ve všech dalších utkáních, takže musíme být na tuto alternativu připraveni.

Budete s Řezníčkem silnější než s Chorým, nebo slabší?

To ukáže až soutěž, která na tuhle otázku odpoví. Já věřím, že Kuba plnohodnotně Tomáše nahradí. Má k tomu veškeré předpoklady. V tréninku pracuje na sto procent, není žádný problém. Teda teď malinko zdravotní, ale nemělo by to být nic vážného. Kuba by nejradši hrál už první zápas proti Plzni, který hrát nemůže. Ale bude připravený a pevně věřím, že dokáže Tomáše nahradit a mužstvu pomoci.

Těší vás, že Chorý udělal takový výkonnostní progres pod vámi?

Nevím, jestli největší progres udělal pode mnou. Spousta trenérů má zásluhu na tom, že je tam, kde je. Nicméně do velkého fotbalu se prosadil tady v posledním roce. Pokud pracujete s hráčem a jste nastavený i na to, aby se hráč někam posouval, tak to musí být potěšující. My jsme klub, který je více méně založený na tom, že někoho vychováme a někde pak zhodnotíme. Že udělal tenhle krok, mě ale v tuhle chvíli moc netěší, protože my jsme mysleli, že by ještě půlrok mohl vydržet, že by tady nějakou formou setrval. Bohužel možné to nebylo, tak byly nastavené mantinely.

Uspěje v plzeňské konkurenci?

Bude to mít hrozně těžké, je to přece jen skok o level výš. Teď tam má Michala Krmenčíka, v létě se bude vracet Kuba Řezníček, Bakoš, jsou tam další hráči a nemyslím si, že Plzeň ustrne a nebude hledat dál. Bude hodně záležet na tom, jak se Tomáš během půl roku adaptuje, zvykne na jiný způsob hry, nároky. Ale předpoklady a kvality na to má. Myslím, že nám to během nejbližší doby ukáže a posune se ještě i dál.

Jak moc bude atraktivní bitva důležitá v boji o poháry?

Nevztahoval bych to k jednomu zápasu. Musíme si říct na rovinu, že nás čeká vůbec nejtěžší soupeř a upínat se jenom k bodovému zisku z tohoto utkání není racionální. Spíš bych to vztahoval k úvodním třem zápasům – máme doma Plzeň, venku Brno a doma Slovácko. Úspěšný start do jarní části by z těchto zápasů byl minimálně pět bodů.

Jsou pro vás evropské poháry cílem, nebo snem?

Pro mě je to sen stejně jako pro hráče. Výkon je cestou k úspěchu. Pokud budeme schopni předvádět naše výkony, body sbírat budeme, o tom jsem naprosto přesvědčený. Ne vždycky jde ruku v ruce výsledek s výkonem, takže se může stát, že se dvakrát něco nepovede, promítne se to do hlav hráčů a je to o to složitější. Takže faktorů je moc. Nechtěl bych teďka tady hlásit, že naším jednoznačným cílem je pohárová Evropa. To je nesmysl. Jsme nohama na zemi, vidíme, že kádr je takový, jaký je, že jsme z toho fakt vytáhli hodně. Jsme v pozici, kdy si to užíváme a teď to musíme žít. Ale zase bych nechtěl, abychom byli v uvozovkách připosraní a báli se toho, že můžeme o něco hrát.

V tabulce jste mezi Slavií a Spartou, které mají nejvyšší ambice. Dá se jim znovu konkurovat?

Jsme na třetí pozici, za námi je Sparta, která nakoupila tak, že se hráčská kvalita musí v průběhu jara projevit. Půjde nahoru. Je tam i Liberec, s kterým jsme si ukázali, že to bude hodně vyrovnané, že bude záležet na detailech. Od šestého místa je odstup. Cílem mužstva by mělo být, abychom se do pětky udrželi. A na co to pak bude stačit, to necháme osudu.

Pomůže vám v udržení atraktivity hry, že nebudete díky bodovému polštáři pod tlakem?

Když si vzpomenu, jak jsme se před dvěma roky prezentovali ve venkovních zápasech a říkali jsme, že to byla hlavně otázka toho, že jsme nebyli schopni unést tlak a hráli jsme pod možnosti, tak pevně věřím, že tato situace nám bude pomáhat. Pokud se nebudeme upínat zbytečně ke konečnému umístění, tak by kluci měli být úplně v pohodě. Ověřili si i v přípravě, že se mohou konfrontovat, ukázali sílu, nedošlo k poklesu výkonnosti a žádný tlak na ně okolím vytvářený není.

Vážně?

Myslím tím nutností za každou cenu něco uhrát. Je to jen na nich, ale na druhou stranu zase očekávám, že ukážou charakter a kvalitu, aby se o to rvali a nepřistoupili k tomu tak, že si to jdeme jakoby jen užít. Chceme to prožít se vším, co k tomu patří, jít ve všech nárocích na hranu. Kluci se mohou na hřišti v uvozovkách bavit fotbalem, ale musí to mít nějaké parametry.

Potvrdila vám zimní příprava, že jdete správným směrem?

Objem, který jsme chtěli odtrénovat, jsme odtrénovali. Pro mě jsou vždy dva základní parametry – hlavně kvalita práce, která byla na požadované úrovni. A druhý hodně důležitý parametr je zdravotní stav hráčů a ten byl velmi dobrý, nebyly závažnější problémy, čímž bych chtěl poděkovat realizačnímu týmu, který se o zdravotní stránku staral. Po úvodní fázi v domácích podmínkách bylo i soustředění v Turecku na vysoké úrovni s veškerým zabezpečením i soupeři. Doufám, že to teď potvrdíme také v ostré části.

Ukázala vám příprava i slabiny?

Nemyslím si, že by ukázala zásadní problém. Mužstvo je konsolidované, očekávané výkony od hráčů byly. Drobné problémy byly, viz poslední přípravné utkání s Libercem, ale to se nevyhne nikomu. Můžeme se bavit o šíři kádru. Posunuli jsme hodně mladých hráčů, možná nemáme kádr zkušený na pozicích třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, ale s tím do toho jdeme. Věřím, že hráči, kteří dostanou případně příležitost, to zvládnou.

Do týmu jste si vytáhl dorostence Zlatohlávka, Slámu a Grögera. Čím vás zaujali?

Brankář Gröger měl z posledního srazu reprezentační devatenáctky velmi dobré reference, byť musí na sobě ještě hodně pracovat, tak jako všichni ostatní. Ale předpoklady má, byla to jasná volba, chtěli jsme u brankářů udělat změnu, takže jsme ho posunuli. U Jirky Slámy a Tomáše Zlatohlávka byl prvním kritériem post bez ohledu na věk, neřešil jsem to. Dřív bylo naprosto běžné, že kluci v osmnácti už sbírali ligové zkušenosti. Dneska se liga ostaršuje, mladých je v ní čím dál méně. Je to na škodu. U nás kluci dostávat příležitost budou. Sláma je levák, středový hráč, takže alternace za Lukáše Kalvacha, kterou jsme po odchodu Míši Obročníka neměli, a zároveň i alternace do levého beka. To bylo velmi podařené. Zlatohlávek je nejmladší člen kádru, chtěli jsme, aby dostal fotbalovou školu, protože v něm vidím velký potenciál a chtěli bychom ho co nejdřív připravit na mužský fotbal, aby se tady konečně vykrystalizoval hráč do pozice deset, který v Česku dlouhodobě není. Každý hledá podhrotového šikovného hráče, tak my si ho můžeme během roku nachystat.

Z Pardubic jste si stáhli obránce Surzyna, přestože bude nejspíš alternovat, zatímco ve druhé lize by měl garantované zápasy. Proč jste se tak rozhodli?

Tady bude určitě alternativou. Rozhodování nebylo jednoduché, ale uvědomme si jednu věc: Michal odehrál v Pardubicích všechno a vrátil se ve stavu, který pro mě úplně akceptovatelný nebyl. Takže pokud má ambici hrát ligu, je potřeba s ním pracovat. Takhle jsme k tomu teď přistoupili i na úkor toho, že nebude mít druholigové vytížení, ale bude v kvalitním tréninkovém procesu s kvalitními hráči s nejvyššími nároky a musí výkonnost ukázat v první řadě v zápasech sice juniorské soutěže, ale v nárocích trenéra A-mužstva. Takhle jsem se s ním o tom bavil, přijal to a teď to bude jen na něm, aby během půl roku ukázal, že kvalitu má.

Na podzim vylétli ligoví debutanti Jemelka s Kalvachem. Budou teď pod větším tlakem?

Oba jsou klíčovými hráči do způsobu hry, který chceme hrát. Bez očekávání, bez tlaku se do toho naskakuje líp, teď očekávání přijdou. Zase to bude škola mentálního rozvoje, aby hráč těmto tlakům odolal a potvrdil výkonnost. Já s nimi hodně mluvím a už je na tu roli připravuju, musí být nachystaní, protože fotbal není jenom o nohách, ale je hlavně o tom být správně nachystaný tak, aby o sobě neměli zbytečné pochybnosti. Jsou to v tomto ohledu zdraví kluci, kteří do toho výborně zapadli.

Opravdu jste si v kabině neřekli: Pojďme ty poháry po devíti letech do Olomouce vykopat!

Pojďme se pobavit za osm kol. Když budeme na těchto pozicích, pak už si můžeme říct, že to chceme dohonit.