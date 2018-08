Jak se krotí Sevilla. Trenér Jílek poodkryl taktiku, kterou dusil obra

„Sevilla si zahrávala s ohněm a byla jen kousek od toho, aby v České republice pohořela.“

„Machínův tým hrál bez tempa a nevyvinul tlak na protivníka nižší kvality, ale se skvělou kondicí.“

„Český tým měl v mnoha fázích zápasu navrch a Sevillu zachránilo jen to, že neproměnil šance.“

Hrdý, leč smutný trenér Olomouce Václav Jílek zaskočil hvězdného soupeře dobře zvolenou taktikou, kterou chraplavým hlasem po utkání poodkryl. „Ještě ale pár zápasů v takovém rychlém sledu a už ze sebe nevydám ani hlásku.“

Převládá hrdost, nebo smutek?

Chytil jsem se do vlastní pasti, protože před zápasem jsem říkal, že s dobrým výkonem, byť porážkou o gól, budu spokojený, ale nečekal jsem, že gól dostaneme pět minut před koncem, pak je porážka strašně bolestná hlavně vůči lidem a hráčům, kteří vynaložili tolik úsilí. Ale cítím obrovský respekt nejen vůči hráčům a jejich výkonu. Na mě to velmi zapůsobilo, velký zápas, skvělý výkon, skvělí diváci, ale fotbal se hraje na góly avtom jsme byli druzí. Nula jedna je strašně krutý výsledek, byť naprosto zasloužený, rozhoduje řešení finální fáze a tam prostě byla Sevilla lepší. Měli jsme určitý záměr, jak se Sevillou hrát, a hrdost je oprávněná, protože kluci to zvládli fantasticky, naprosto dokonale plnili taktiku a hlavně v aktivitě vydrželi celých 90 minut. Velká škoda, že aspoň remízu jsme nevydolovali, protože i do odvety by byl soupeř trošku nervóznější, tohle jim dává větší klid.

„Měli jsme respekt k jejich způsobu hry, protože u nás 3–4–3 nikdo nehraje. Kluci jsou zaběhnutí proti klasickému rozestavení, tohle je úplně diametrálně odlišné, fungují jiné principy a vazby v defenzivní i ofenzivní činnosti.“

Jaký byl herní plán na Sevillu?

Měli jsme respekt k jejich způsobu hry, protože u nás 3–4–3 nikdo nehraje. Kluci jsou zaběhnutí proti klasickému rozestavení, tohle je úplně diametrálně odlišné, fungují jiné principy a vazby v defenzivní i ofenzivní činnosti. S Lacem Onofrejem (asistentem) jsme se tomu hodně dlouho věnovali, abychom to rozklíčovali a mužstvo nachystali ještě v kontextu pondělního neúspěšného zápasu. První věc bylo tlačit aktivně do obranné trojice. Nahrálo nám, že kvalita rozehrávky jejich tří stoperů nebyla na takové úrovni, protože jim chyběli špičkoví stopeři Mercado a Kjaer.

Na co dalšího jste tým chystal?

Naprosto klíčové bylo, abychom byli schopni zavírat halfbeky – křídelní hráče, což se dařilo naprosto dokonale. Jak Šimon Falta, tak Tomáš Zahradníček odvedli obrovské penzum práce. V tom jsme Seville hru hodně ztížili. A byť nás chvílemi zatlačila, tak to nebyla žádná nebezpečnost. Ale v momentě, kdy nabídnete brejkovou situaci, tak je to smrtelné. Nejde ani o tu rychlost soupeře, ale spíš rychlé řešení. Byť jsme to měli řešit jinak, byli jsme v základním postavení dobře srovnaní. Honza Štěrba se měl svézt s nabíhajícím hráčem a měli jsme to dohrát víc do hloubky, ale je to škola pro všechny. Taktiku, kterou jsem trošku poodkryl, jsme byli schopni plnit a ukázalo se, že byla správná.

Jaká byla psychická přípravu týmu po debaklu s Baníkem?

V úterý dopoledne velké céres, na rovinu jsme si museli vyříkat, že tak hrát nemůžeme. Mužstvo na to dobře reagovalo. Společně ještě strávili čas po tréninku a zaujali stanovisko, za což jsem byl rád, postavili se k tomu. A ve středu už byla příprava na zápas. My jako trenéři jsme nemuseli extra působit, hráči viděli kvalitu, ale i možnosti, že se s nimi dá hrát. Od hráčů jsem od rána cítil obrovskou motivaci a snahu ukázat, že pondělní zápas nezapadá do našich ambicí. Teď to bude směrem k neděli složitější.

STŘELEC A ASISTENT. Pablo Sarabia (vlevo) a André Silva ze Sevilly se radují z vítězného gólu v utkání s Olomoucí. NEVYŠLO TO. Olomoucký záložník David Houska lituje zahozené šance v zápase Evropské ligy proti Seville.

Jedete do Jablonce a v lize tápete.

Byl bych strašně rád, kdyby si hráči uvědomili, že dokážou pracovat na určité úrovni, a potom to přenesli do ligových zápasů, což je největší problém. Pracuje tam hlava hráče. Přijde ligový zápas před třemi tisíci lidmi a tam neudělám krok, tady neudělám krok. Naším cílem je, aby hráči hráli fotbal v požadavcích, kterých chceme, a ne s rozdílem pohár a liga. Byl bych rád, aby si uvědomili, že hrát se dá prakticky s každým, pokud se tvrdě pracuje. To by pro ně měl být největší hnací motor. Ověřili si, že se mohou konfrontovat se špičkou.

Celý tým odvedl nadprůměrné výkony, vynikali Falta s Houskou. Kdo vás zaujal ze Sevilly?

Banega neztratí balon. Chtěli jsme hrát na něj agresivně, ale on má na sobě dva hráče a dokáže se z toho dostat, to je pak těžké pro presink. Naprosto skvělý. A Jesus Navas po příchodu je těžko bránitelný.

Barabia při rozhodujícím úniku z prvního doteku dloubl do míče. Takhle by to v české lize řešil málokdo, že?

Naprosto souhlasím. To vůbec nebyla jednoduchá situace. Trefil to pod víko. Dokonalé řešení. Kdyby si míč posunul, Miloš Buchta už by tam možná byl. Spíš jsme to měli zavřít stoperem.

Neměl obránce Sladký vysunout ofsajdovou lajnu?

Byl tam skvěle načasovaný náběh. Vystavování do ofsajdů úplně není naším herním principem, spíš dohrávání s hráči. Pokud je to hraniční, neměli by si hráči dovolit vystavovat do ofsajdu.

Byl to nejlepší výkon Sigmy pod vaším vedením?

Je to umocněné kvalitou soupeře. Hodně lidí nám nedávalo absolutně žádnou šanci, dneska spousta lidí řekne, že Sevilla hrála na padesát až sedmdesát procent, další lidi, že hrála s náhradníky. Tak to není. Kvalita soupeře na všech pozicích je velká. Ale my jsme byli plní energie a dokázali jsme 90 minut pracovat. Ve finální fázi jsme si vypracovali velké množství situací. Nevím, jestli to byl největší výkon, ale patří k obrovským zážitkům i pro hráče.

Byl to strop Olomouce?

Z pohledu kondičního ano, z pohledu herního máme na víc. Jsme schopni situace řešit líp, s větším klidem, větší kvalitou.

Překvapilo vás, kolik možností jste si proti Seville vytvořili?

Určitě mě překvapilo, do kolika – ani ne finále – ale předfinále jsme se dostali. Vlastní šance byly dvě, ale byla spousta situací, které se daly vyřešit přesněji a pak už by z toho byla velká šance. Kdyby z rohu, který máme nacvičený, hned padl první gól, otevřelo by se to a mohlo to být zajímavé. Jsem spokojený, jak jsme pracovali v přechodové fázi, ale fotbal dělá řešení v šestnáctkách. Tam nám kvalita scházela.

Olomoucký trenér Václav Jílek tleská fanouškům po domácí porážce se Sevillou (0:1 ve 4. předkole Evropské ligy.

Máte šanci bojovat o postup?

Před zápasem jsme se bavili s Laďou Minářem (sportovním manažerem Olomouce), že máme šanci jedno procento, možná vzrostla o další procento. Fotbal rozhodují maličkosti. Jeden brejk, standardka, červená karta. Pokud nedostaneme rychle gól a budeme hrát podobným způsobem hry, tak vždycky máte šanci. Ale já počítám, že Sevilla bude doma silnější. Kdyby se podařilo dát branku, pak by teprve byla nějaká šance.

Věříte, že v Olomouci probudíte větší zájem o fotbal?

Nechci nikoho v Olomouci urazit, ale dlouhodobě se traduje, že tady chodí lidi hlavně na soupeře. Přijede Slavia – plno, Sparta – plno. Byli bychom strašně rádi, kdybychom si divácký základ získali. Je to dobrá pozvánka i do dalších zápasů. Ale je to Sevilla, top tým. Spousta lidí přišla na soupeře, čemuž se nedivím. Dlouhé roky se to možná nebude opakovat. Kdyby fotbalová kulisa, prostě rachot, byl aspoň z poloviny v ligových zápasech, tak si dovolím tvrdit, že i bodů bude víc.

Když jste do Olomouce před třemi lety přišel, napadlo vás, že vás s ní potká tak velký zápas?

Upřímně řečeno po tom půlroce a pádu do druhé ligy taková vize nebyla. Po třech kolech druhé ligy spíš byla vize, jaké dorostenecké mužstvo si budu hledat, a teďka jsme odehráli skvělý zápas se Sevillou. To je sport, osudové okamžiky, strašně tenká hrana mezi úspěchem a neúspěchem. V jednu chvíli se to otočí proti vám, v jednu chvíli s vámi. Nám se to nastartovalo. Po postupu do ligy jsem neřekl, že budeme hrát o záchranu, byl jsem přesvědčený, že mužstvo má na horní patra a může dokráčet až sem. Ale předvídat, že se potkáte s evropským gigantem, už je těžké. Věřil jsem, že jsme schopni odehrát se ctí Evropskou ligu, aby nikdo nemohl říct, že jsme byli pouhými účastníky a zkazili jsme českému fotbalu koeficient.