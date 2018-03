Nedařilo se nám vůbec nic, ale proti Slavii to bude jiné, věří Jílek

Byl to nejhorší výkon Olomouce v sezoně?

To je takové zvláštní, protože od vás novinářů teď zazní nejhorší výkon, ale když to srovnám se zápasem v Brně, tak Brno hrálo stejně jako my teď - organizovaně v bloku. Brno bylo chválené za to, že to zvládlo. My jsme dneska v jiné pozici, máme každého dobývat. Přijelo mužstvo, které hrálo výborně. Jsme zvyklí, že budeme každého přehrávat, a prostě to nešlo. Nedařilo se nám nic - individuálně ani týmově. Pro oko diváka atraktivita z naší strany asi nejslabší.

Zaznělo od vás v kabině víc kritiky, či chvály za vydřenou výhru?

To i to. Kritiky bylo dost, protože některé situace řešíme zbytečně komplikovaně, možná až naivně a soupeře jsme tak udržovali v tlaku. Na druhou stranu byla vidět velká obětavost. Uroš Radakovič pracoval do defenzivy výborným způsobem, oba stopeři. Na hráčích jsem viděl, že chtějí vítězství ubojovat, bohužel nám chyběla nadstavba, útočná kvalita.

Kde byl v ofenzivě problém, že vás nezdobila vaše typická kombinační hra?

Neměli jsme vůbec kvalitu na míči. Bylo to z velké části způsobeno vysokou presinkovou aktivitou Slovácka. Vstoupilo do utkání hodně aktivně, chytlo se, prvních dvacet minut bylo od nás tristních. Ale pak přišla pasáž, kdy jsme konečně začali hrát, bohužel jsme to neudrželi do konce poločasu. Něco jsme si k tomu řekli, ale ve druhém poločase nám toho moc nevyšlo. Nemyslím si, že by to byla kombinační kvalita Slovácka. Ve druhém poločase, když bylo pod tlakem, dalo dlouhý balon a většinou ho uhrálo. Nebylo to tak, že by nás překombinovali v přechodové fázi, byli tam lepší v jednoduchosti. My jsme byli všude a nikde. Po zisku míče jsme neměli kvalitu dopředu.

Ale dozadu jste pracovali dobře.

Do defenzivy dobré, do ofenzivy velmi špatné. Slovácko musím pochválit, hrálo dobře, agresivně, konsolidovaně, aktivně. Většinou byli o krok dřív tam, kde měli být, sbírali odražené míče a z toho pramenil i tlak. Na druhou stranu my jsme v sezoně odehráli už spoustu takových utkání a ne vždy s tříbodovým koncem. Cením si toho, že byť nám nešlo skoro nic, zvládli jsme to tříbodově. Až na jeden brejk bych neřekl, že by Slovácko mělo vyložené šance. Neprosadili jsme se. Rozporuplné, ale vždy převáží hodnota tří bodů. Vybojované utkání, věřím, že nás posune dál.

Proč jste v základní sestavě dal místo Zahradníčkovi šanci Moulisovi?

Chtěli jsme tam dostat hráče, který má gólový apetit, produktivitu, kterou potvrzuje v tréninku i přípravě. Slibovali jsme si, že se budeme tlačit víc do zakončení.

Šťastnou první trefu za Sigmu dal Jakub Řezníček. Pomůže mu?

Měla by. Střídali jsme ho pak, protože mi nepřišlo, že by byl v pozicích, ve kterých jsme ho chtěli mít. Tak jsme dali do hry Texla, který má slušnou obrannou aktivitu a zároveň kreativitu, ale také se to úplně nepovedlo. Jsou před nám další zápasy a Kuba Řezníček bude mít určitě dost prostoru na to, aby ukázal ještě vyšší kvalitu.

Řezníček řekl, že se na hře Sigmy projevuje pohárový tlak. Souhlasíte s ním?

Já bych hlavně řekl, že podzimní a jarní část jsou dvě diametrálně odlišné soutěže. Na podzim byla mužstva otevřenější, možná ne plně koncentrovaná a my byli v rychlosti kvalitní. Na jaře se potkáváme s mužstvy, která bojují o život nebo o poháry. Už do toho daleko víc vstupuje faktor mentality, odolnosti, síly. Na tom potřebujeme pořád pracovat. Po nepovedeném utkání v Brně jsme do toho chtěli šlápnout, což se nám herně nepovedlo. Možná jim to dílčím způsobem mohlo svazovat nohy, ale zase bych nás nechtěl obhajovat, protože jsme odehráli dost těžkých utkání na to, abychom se s tím popasovali.

Ulevilo se vám, když sudí Proske nastavil jen čtyři minuty, přestože pět minut jste ošetřovali brankáře Buchtu?

Já jsem to nestopoval, myslím, že ten čas byl i delší. Ale samozřejmě každý trenér chce mít takové utkání už za sebou. Asi je to lepší, než kdyby se tam objevilo sedm minut.

Na Slavii vás v neděli čeká přímý souboj o druhé místo.

Jsem naprosto přesvědčený, že utkání bude diametrálně odlišné. Byť když jsem viděl Slavii první poločas s Bohemkou, tak z ní šel trošku až strach, předvedla vynikající výkon, ale druhý poločas jasně ukázal, že se Slavií se dá hrát. Pro nás mají tyto zápasy daleko větší motiv i sebevědomí hráčů je větší.