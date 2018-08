Sevillu neřeším. Motivace je vyřadit Kajrat, říká olomoucký trenér

Pokud to zvládne, pravděpodobně dostanou Hanáci v boji o základní skupinu bonbónek - FC Sevilla.

„Ale takhle nepřemýšlíme, motivací je pro nás vyřadit Kajrat,“ zdůrazňuje před domácím úvodním zápasem.

Co se vám o soupeři podařilo zjistit?

Informací máme poměrně dost. Čerpali jsme hlavně z dvojzápasu s Alkmaarem, moc jsme se nesoustředili na domácí ligu, protože tam jsou rozdíly v kvalitě poměrně výrazné. Laco Onofrej (asistent) byl přímým účastníkem odvetného zápasu v Alkmaaru. Závěry jsou takové, že nás čeká mužstvo, které má ve svém středu poměrně výrazné útočné individuality. V zápasech s Alkmaarem vycházelo z velmi dobré organizace a pevné defenzivy. Sázelo hlavně na rychlé protiútoky a nakonec se tato strategie ukázala jako správná. Nečeká nás vůbec jednoduchý soupeř. Když jsem se díval na transfermarket a na srovnání hodnot hráčů, tak byť je velmi relativní, tak Almaty disponuje dvojnásobnou hodnotou než my. To jen pro dokreslení, jaký soupeř nás čeká. Určitě to nebude nic jednoduchého.



Dá se přirovnat k někomu z české ligy?

Způsob hry je natolik odlišný, že bych tady asi nenašel mužstvo, které by se dalo ke Kajratu přirovnat. Ofenzivní síla individualit je o tolik vyšší než v průměru české ligy. Naopak způsob hry, jaký zvolili proti Alkmaaru, není úplně k vidění v české lize - takhle hluboký blok a čekání čistě na brejkové situace.



Překvapilo vás, že vyřadili Alkmaar?

Překvapilo.



Nemile?

To už bych teď ani nezmiňoval. Osud nám prostě přihrál Kazachy a my se s tím musíme vyrovnat. Když se podíváte na ten dvojzápas, tak to Alkmaar malinko podcenil. Hráčská kvalita byla jednoznačně na straně Alkmaaru, ve statistikách dominoval ve všech parametrech, ale produktivita a zvolený způsob hry byl na straně Almaty. Z tohoto pohledu zasloužený postup.



Budete hodně apelovat na zodpovědnost dozadu, abyste uhráli doma důležitou nulu?

Byť je to víceméně blbost, tak si myslím, že výsledek 0:0 je doma lepší než vítězství 2:1. Psychologie je pak do odvety úplně jiná. Nula doma v Evropě je základ pro postup, to vám řekne asi každý trenér.



Očekáváte, že budete dobývat Kajrat v jeho hlubokém bloku?

Nedokáži odhadnout, jak změní způsob hry proti nám, protože upřímně Alkmaar je výš než my. Nicméně změnu neočekávám, protože s tím byli úspěšní proti silnému mužstvu. Je pravdou, že i v domácí soutěži bylo vidět, že to není mužstvo, které by mělo v krvi vysokou presinkovou činnost.



Na koho si musíte dát obzvlášť pozor kromě hvězdného Aršavina?

Útočná síla čtyřech hráčů je obrovská. Dovolím si tvrdit, že možná jen top trojka české ligy disponuje takovou kvalitou. Nejlepší střelec týmu Isael - křídelní hráč, vynikající tahově, technicky vybavený s výborným řešením finální fáze. Velmi dobrý hrotový útočník Eseola. Kluci viděli v přípravě, že jeho tahovost je velká, možná je až moc individualistický. Aršavina není potřeba moc představovat. Nicméně postup času už je na něm trošku vidět, absolutní rychlost, výbušnost už není taková. Ale zkušenost je vidět, dává důležité góly, bral si penalty. Dokáže dát přidanou hodnotu. Čtvrtým je Islamchan, podhrotový hráč. Motor středové řady, dokáže distribuovat předfinální a finální míče.



Aršavin nastupoval poslední zápasy napravo, měl by něj hrát zkušený Vepřek. Upozorníte ho na něco speciálního?

Zprava hrává i Isael, otočili se s Aršavinem. Poměrně netradiční věc je, že hráči na straně jsou čtyři levonozí fotbalisté, což jsem snad ještě neviděl, aby i pravý bek byl levák. Michalovi Vepřekovi to je jedno s jeho formou a kvalitou, kterou má. Poradil si vcelku bez problémů se silnými hráči Slavie a Plzně. Nemám strach, že by nezvládl ani Isaela. Kluci budou obeznámeni s typickým řešením hráčů, abychom byli připraveni po všech stránkách.



Jak vidíte vaše šance na postup?

Je tady tolik erudovaných bookmakerů, kteří vám vypíší kurzy. Líp si stojí asi Kajrat. Do utkání jdu s tím, že nikoho nefavorizuji. Šance jsou vyrovnané a bude obrovsky záležet na prvním utkání, protože odveta tam bude nesmírně náročná.

Trénink Olomouce před úvodním utkáním předkola Evropské ligy s Kajratem Almaty.



Když postoupíte, s největší pravděpodobností narazíte na FC Sevilla. Motivace navíc?

V tuhle chvíli vůbec neřeším Sevillu. Fotbal je tak nevyzpytatelný, že sebevětší favorit nemusí uspět, byť by byla naprostá senzace, kdyby Vilnius vyřadil Sevillu. Ale my máme před sebou jiný dvojzápas, který bude obrovsky náročný, ať už z pohledu kvality soupeře ale i podmínek, které nás v Kazachstánu čekají. Sevilla by byla třešnička na dortu pro fanoušky, hráče, funkcionáře, pro mě velmi dobrá konfrontace toho, kam až jsme schopni si sáhnout. Ale moc o tom teď nepřemýšlím. Sevilla není pro nás hnací motor, hnací motor je přejít přes Kajrat.



Evropské poháry jsou hodně o zkušenostech, moc hráčů Sigmy je z takových zápasů nemá. Neobáváte se toho, jakou budou hrát roli?

Hraje to svoji roli, to je jasné. Nedokáži odhadnout jakou. Ale ani nevím, jakou historii mají hráči Kajratu, nedíval jsem se. Samozřejmě když pominu Aršavina. Pevně věřím, že to bude spíš o odhodlání, obětování se, týmovosti. Jsme schopni to zvládnout. Když to zlehčím, tak to může být pěkný balík peněz do kasy, protože většina hráčů bude platit za první start v pohárech. Snad kromě Michala Vepřeka a Venci Pilaře.



Je už Pilař, hráč se zkušenostmi z Ligy mistrů, připravený hrát od začátku?

Ano.

A bude hrát?

Uvažujeme o tom. Díky posilám v létě máme širší paletu možností.



I Pavel Dvořák bude připravený?

Je v tréninku od pondělka, předtím týden absolvoval individuálně. Zranění je v pořádku, ale tréninkové manko má, takže ho ještě nevyužijeme pro tento zápas.



Čeká zápisné i vás? Jako hlavní trenér budete mít v Evropě rovněž premiéru.

Jo, to nevím, co vymyslí kluci. Když to bude rozumné, podílím se na tom. Když to rozumné nebude, tak jim vysvětlíme, že to musí mít mantinely. Ale jsme součástí týmu a rádi přispějeme.



Spíte hůř před zápasem?

Ano, ale protože je teplo. Kvůli zápasu určitě ne. Nervozita se dostaví v odpoledních hodinách. Zvýšení očekávání z mého prvního zápasu v Evropě v pozici hlavního trenéra nečekám, myslím si, že zápasy proti Slavii a Plzni byly větší nervy.



Uvědomujete si, co jste v Olomouci dokázal, že jste ji z druhé ligy vrátil po devíti letech do Evropy?

Osobní pocit je vždycky vázaný na aktuální situaci. Když vyhráváte, je skvělý, když třikrát prohrajete, už je to horší. Jsem rád za to, kde teď jsme, byť se nám start do sezony nepovedl podle představ, ačkoli herně to není vůbec špatné, ale něco nám tam chybí. Utkání považuji za důležité, aby sebedůvěra hráčů doznala změny oproti poslednímu zápasu. Pokud se opřeme o výkon, který jsme předvedli proti Plzni, věřím, že úspěšní budeme. Není možné, abychom třetí zápas po sobě doma neskórovali.



Vzpomenete si, co jste dělal v roce 2009, když Sigma hrála poháry proti Evertonu naposledy?

Byl jsem asi u sedmnáctky, ale určitě jsem viděl Fellainiho hlavu, byla nepřehlédnutelná. Seděl jsem mezi trenéry.



Tehdy měla Sigma také hodně nezkušený tým a v prvním zápase proti Reykjavíku byli hráči viditelně nervózní, což pak přiznali. Dá s pracovat s psychikou mužstva, aby nastoupilo sebevědomě?

Pracovat se s tím dá určitě, je to už o celkové přípravě, ladění tréninků, aby hráči byli dobře nastavení. Vždycky říkám, že nejlepší motivací je poslední zápas. Po Boleslavi byla v tréninku výborná atmosféra i nasazení a kluci cítí, že s Plzní se dalo vydolovat víc, proto ještě důležitější bude koncentrace, mentální připravenost. Hráče v průběhu roku vedeme k určitým věcem a nic na tom nebudeme měnit. Není to jiný zápas. Chceme se prezentovat určitými atributy, v odvaze být stejní. Z mého pohledu se nic nemění.