Olomoucký trenér Jílek: Museli jsme něco udělat, abychom přežili

Krása musela jít stranou?

Byl to ohromně důležitý zápas vzhledem k naší situaci i výsledkům soupeřů v pásmu, kde se nacházíme. Pro všechny bylo naprosto zřejmě viditelné, že jsme trošku způsob hry uzpůsobili soupeři.

Bylo těžké potlačit DNA týmu?

Není to jednoduché, kluci mají technický způsob hry v sobě dlouhodobě zabudovaný. Museli jsme něco udělat, abychom přežili, protože držku už jsme si rozbili dost – v Plzni, s Opavou, s Boleslaví. Sázka na fotbalovost je dobrá věc, ale v situaci, ve které jsme, se ne vždy vyplácí. Kluci ukázali, že jsou toho schopni. Slovácko je hodně nepříjemné, Martina Svědíka znám, stoprocentně by čekali na naši fotbalovost, jsou schopni brát balony aktivním presinkem a chodit do protiútoků, a to až na výjimky v zápase nebylo, takže účel to splnilo.

S výkonem jste spokojený?

První poločas jsme měli pod kontrolou, byť jsme si příležitosti nevytvářeli, ale hráli jsme, co jsme chtěli. Škoda několika předfinálních věcí, kdy nám na soupeřově polovině scházela kvalita a odvaha. Zápas se lámal mezi 60. a 70. minutou, kdy jsme neproměnili čistou gólovou situaci a pak i penaltu. Kdybychom dali na 2:0, asi bychom to už dohráli v klidu. Soupeř pak nahoru vysunul i Krejčího a Kalabišku, deset minut jsme s tím měli velké problémy. Hrozili hlavně ze standardních situací, dvě brankové příležitosti měli, ale přežili jsme a zaslouženě brali tři body, byť ne úplně přesvědčivě.

Tři hráče jste postavil na netypický post. Začněme Kalvachem na stoperovi.

Věděl jsem, že Martin Svědík bude na trojkovou obranu nachystaný. Plánovali jsme to už čtrnáct dní dopředu: v Plzni jsou silná křídla, tak to necháme v trojce, proti Slovácku zkusíme zesílit střed hřiště a šli jsme zpátky do čtyřky. Byla to naše strategie, do které nám vůbec nezapadlo zranění Martina Sladkého, jenž v pozici stopera vypadal výborně, ať už v Plzni, nebo ve všech nácvicích. Počítali jsme s Kalvachem v pozici šestky. Jen potvrdím, co se o něm dlouhodobě tady říká: Lukáš je kvalitní hráč, a pokud kvalitního hráče posunete do jiné pozice, tak je schopný ji odehrát. Zvládl to bravurně, na to, že to byl jeho první zápas. Víme, že není úplně silný běžecky, ale čte hru a je schopný trefit těžký balon, což vypadá jako malichernost, ale odehraje ho do pole, nepadá to před něj na osm metrů.

Je to varianta i dál?

Varianta je to určitě, ale tímto zápasem neděláme z Kalvacha stopera. Honza Štěrba není v optimálním rozpoložení, Honza Kotouč dlouhodobě nehrál, má manko a hodit ho tam by byla sebevražda pro nás i pro něj. Takže jsme chtěli pracovat s hráči, kteří jsou dlouhodobě v zápasovém vytížení, a nakonec nám vyšla tato varianta.

Jak se vám líbil Tomáš Zahradníček na pravém kraji obrany?

Celý týden jsme na tom pracovali. Zvládl to velmi slušně.

A Jakub Plšek na pozici štítu?

David Houska je daleko běhavější hráč, chtěli jsme eliminovat Havlíka právě jeho pohyblivostí. Zvládne se ještě stahovat dolů. Kdybychom to otočili, tak by dozadu u Kuby Plška problémy mohly nastat. Věděli jsme, že do hlav chodí Kalabiška nebo Zajíc a míč prodlužují do náběhů křídel. Kuba to zvládl. Sáhli jsme do toho dost.

A to kapitán Vepřek hrál s naraženým žebrem.

Už bylo pro mě nepředstavitelné, že by vypadl ještě Vepřek. Bylo to na něm vidět v soubojích, bylo to asi hodně bolestivé. Hrál se sebezapřením, chtěl pomoct v těžké situaci – a pomohl. Výkon snesl parametry daleko přísnější než v Plzni.

Kdy se vrátí Sladký?

Sval není poškozený, je tam lehké natažení, nechtěli jsme riskovat, tři dny v klidu by mohly pomoci.

S čím pojedete na Baník?

Každý zápas má ohromnou důležitost hlavně s ohledem na vyrovnanost tabulky. Dvakrát nevyhrajete a jste poslední, dvakrát vyhrajete a jste sedmí. Každý bod má velkou cenu. Baník je nahoře, bude to těžké, ale způsob, který jsme v uvozovkách objevili, nám dává zase nějakou možnost a pevně věřím, že budeme bodovat. Musíme se od toho odrazit, ale budeme se snažit situace dohrát fotbalově, protože na můj vkus jsme ve druhém poločase nezvládli rozehrané situace dohrát do kvality.