Řezníček už pálí za Olomouc. Moc se nemýlí, cení si kouč Jílek

Do sestavy zamíchal celou družinu zkoušených dorostenců, fanoušci se tak mohli učit nová jména, z nichž Zlatohlávek či Zmrzlý se zapsali i mezi střelce. Nejvíce pozornosti však strhával Jakub Řezníček a nový útočník se hned uvedl dvěma góly do sítě Prostějova.

„Moc se tam nemýlí, kolem šestnáctky a v šestnáctce většinou volí správné řešení a dokáže koncovku realizovat. Dvě šance měl, dva góly dal a to je jednoznačné měřítko kvalitního útočníka,“ cení si Jílek.

Pokud Hanákům všichni v průběhu veleúspěšného podzimu předhazovali výhodu několikaleté sehranosti, tak na hrotu o ni s odchodem Chorého přišli. S Řezníčkem musí souhru vyladit za jediný měsíc.

„Jsme schopní se o něj opřít. Docela dobře i ve středu hřiště vidí a napojí se na další hráče ze středové řady. Také je Kuba malinko víc orientovaný do brány soupeře než Choras. To znamená, že má víc náběhů. Sice ještě toho vyžádání si míče mohlo být víc, ale potenciál naznačil. I srovnání v defenzivní složce bylo podobné, udělal hodně práce pro mužstvo v presinku, což po něm budeme chtít i v sezoně,“ vyjmenoval kouč.

V dobrém světle se ukázal i navrátilec z polských Katovic Jakub Yunis, když za 65 minut na hřišti stihl proti oběma soupeřům skórovat třikrát, dva góly si připsal i Pavel Moulis.

Víc čekal Jílek od dorostenců. „V tréninku se jim daří lépe než v zápase. Tomáš Zlatohlávek za třicet minut vůbec nenaznačil, co ukazuje v tréninku, kde se mi moc líbí. Pavel Zifčák má také větší potenciál. Očekávám, že v dalších zápasech šanci dostanou a ukážou lepší výkonnost,“ přeje si Jílek.

Kouč Sigmy naznačil, že by v kabině rád přivítal ještě jednu posilu. „Pořád si myslím, že bychom do obranné linie mohli získat jednoho kvalitního hráče, ale bude to otázka nabídky a našich možností.“