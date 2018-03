Olomoucký kouč Jílek spílal sudímu: Situace nevyhodnotil, jak by měl

O čem ještě hovořil?

O výkonu týmu

„Chtěli jsme se rehabilitovat za poslední domácí utkání, chtěli jsme hrát hodně aktivně, ale úvod se nám nepovedl, tlak nebyl takový, jak jsem očekával. Pořád je tam bolest v předfinální a finální fázi, kde jsme předržovali balony a hledali lepší řešení, to nás brzdilo. Ale od 35. minuty se kvalita dostavovala a v závěru jsme měli první šance a ve druhém poločase jsme byli jednoznačně lepší. Věřil jsem, že to zvládneme a první gól dáme. To se potvrdilo. Bohužel nepřišel druhý gól, a hned vzápětí jediná střela na branku a my z ní inkasujeme. Nechali jsme Budínskému strašně moc prostoru, nevystoupili jsme a on to trefil za tyč. Michal Reichl pro to možná také mohl udělat víc. V závěru bylo dost šancí, závarů bylo dost, abychom se trefili, ale štěstíčko se nepřiklonilo na naši stranu.“

O chybě při inkasované brance

„První chyba je u Falty, balon jde proti noze a my ho dáme zpět soupeři. Hned se chceme dostat do ofenzivního postavení. Kdyby to zjednodušil, byl v nabídce Kalvach, tak by ta situace nenastala. Budínský využil volného prostoru. Předtím byl jednoznačný faul Wágnera na Radakoviče, tím se do souboje dostal pozdě. Budínský pak měl vydlážděnou cestu a trefil to.“

O sporných situacích

„Měl jsem pocit, že mužstvo jde za vítězstvím, šancí a situací jsme zdaleka neměli málo. Na klucích bylo vidět, že utkání chtějí zvládnout. Trochu proti nám stály některé situace, když jsem viděl na videu, kdy Polom dává hlavou možná gólovou situaci a Dreksa to vyráží rukou a nikdo si toho nevšimne. Možná to zní jako alibi, ale říkám to jako fakt, že ty situace tam jsou, ale nejsou vyhodnoceny, jak by měly.“

O žolíkovi Plškovi

„Mluvili jsme spolu, snažím se mu vštípit a musí si uvědomit, že jeho aktuální výkonnost není na takové úrovni, jakou očekáváme a požadujeme. Měl jsem z něho velmi dobrý pocit po ranním tréninku. Měl by se rvát, aby maximálně využil minutáž, kterou dostane na hřišti, a s tím do utkání šel. Všichni víme, že góly dávat umí, a těch dvacet minut jsem ho na hřišti cítil. Měl ještě nádhernou střelu, využil čas, který tam byl, aby mužstvu pomohl. Roli přijal a zvládl velmi dobře.“

O rozdílu oproti podzimu

„Otázka, která bude padat donekonečna. Jarní část je vždy jiná soutěž, obrany jsou zavřené, mužstva zodpovědnější, hraje se o daleko víc, karty jsou rozdané. Pak i hráči jsou v určitých situacích zodpovědnější, většina soupeřů je proti nám hodně zavřených. Chybí nám proti podzimu, aby prostoru pro brejkové a přechodové fáze bylo víc, teď je typologie našich hráčů víc do kombinace, pořád hledají a vymýšlí lepší řešení, a kdybychom za to párkrát vzali a pustili to do brány, zjednodušili do pokutového území, tak to je cesta. To, co následovalo druhý poločas. Ale nemyslím, že bychom se prezentovali jiným stylem hry než na podzim.“

O boji o poháry

„Představovali bychom si, aby situace byla malinko jiná, proto jsme to chtěli zvládnout za tři body a udržet se na třetí příčce. Hodně se to vyrovnalo, nikdo asi nečekal, že Jablonec udělá z prvních pěti utkání patnáct bodů. Zbývá ale devět kol a sedmadvacet bodů, dokud tam budeme, je naší povinností, abychom se rvali o co nejlepší umístění a snažili se z toho vytěžit co nejvíc.“

Očima trenéra Karviné Mucha: Náš nejslabší výkon Josef Mucha „Jsme spokojení s bodem. Tahali jsme za kratší konec. Sigma byla lepší v kombinaci, vytvářela si šance. My přežili několik závarů, bylo jich skoro jak za celé jaro dohromady. Po jejich lehké ztrátě se nám naštěstí povedlo rychle vyrovnat. Utkání nás stálo spoustu sil, byli jsme v soubojích pozdě, míče jsme snadno ztráceli a kombinace nám vázla. Na jaře jsme ještě neprohráli, sebevědomí roste, ale odvedli jsme na jaře asi nejslabší výkon, byť hřiště bylo ve výborném stavu, možná nejlepší, na jakém jsme na jaře hráli.“