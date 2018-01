Jílek: Řezníček je gólový a chce ukázat, že fotbal nezapomněl

„Nebude to odlišné od předchozích příprav, které se docela osvědčily. Nejdeme cestou většího množství zápasů, ale spíš kvalitních. Jsem strašně rád, že přípravný blok zakončíme soustředěním v Turecku a generálkou na domácím stadionu s Libercem. Plán je velmi dobře připraven, teď jen abychom i my byli na začátku velmi dobře připraveni,“ přeje si kouč Sigmy.

V týmu je jedna zásadní změna, přišli jste o klíčového útočníka Tomáše Chorého, který přestoupil do Plzně.

Asi očekávaná změna. Všichni už dopředu asi trochu tušili, že k tomu dojde. Další změnou je test Honzy Štěrby v Karviné. A jinak jdeme spíš cestou, že dáme šanci mladým hráčům do přípravy a uvidíme, jak se s tím popasují. Samozřejmě nechci říkat, že by měli všichni zůstat, ale uvidíme, jak budou v konfrontaci a konkurenci vypadat a kdo z nich dostane šanci se probojovat do užšího kádru pro sezonu.

Na místo Chorého přišel na hostování Jakub Řezníček. Má na to ho nahradit?

To je otázka, až jak to bude vypadat na hřišti. Dopředu si můžeme říkat, co chceme. Už jsme (v minulosti) přivedli tolik hráčů… Jméno hráče nedělá, je potřeba výkonnost. Kubu znám z působení ve Spartě, loni měl velmi dobrou sezonu, ale v Plzni vytížení nemá. Z veškeré komunikace mezi námi jsem měl hodně dobrý pocit. Cítím z něj ambici, chce tu ukázat, že fotbal hrát nezapomněl a kvalitu má. Pevně věřím, že Tomáše nahradí, a pokud dá ještě víc branek než on, bude to jen dobře.

Zkuste oba útočníky srovnat.

Tomáš hrál víc mimo střed pole, dostával se do pozic a uhrával to víc zády k bráně. U Kuby Řezníčka čekám spíš víc tahovosti, náběhovosti za obrannou linii soupeře, možná i v trochu větší rychlosti. Pak stejně bude rozhodovat chování v šestnáctce a myslím, že Kuba kvalitu v loňské sezoně prokázal. Je to gólový hráč, umí se do šance dostat. Co se týče práce pro mužstvo, věřím, že to bude hodně podobné, i Řezňa bude schopen pracovat v defenzivě presingově, jak tomu bylo v případě Tomáše.

Před dvěma lety přišel na hostování z Plzně jiný útočník Aidin Mahmutovič a vůbec se neprosadil. Může se to opakovat?

Ti dva hráči jsou dost rozdílní, nehledě na to, že s Kubou mám osobní zkušenost, na což zčásti spoléhám. Myslím, že tady je ta role i trochu jiná, protože přece jen v Plzni se s Řezníčkem dál počítá. A při formě Krmenčíka, příchodu Chorého a dalších alternacích je to pro něj ideální volba. Pořád tu může během půlroku dokázat, že na Plzeň má, a bojovat plnohodnotně o post jedničky.

Můžete s ním počítat i na první kolo, kdy se utkáte s Plzní?

To je v našich podmínkách samozřejmé, že hráč, který je tu na hostování, nemůže nastoupit proti mateřskému klubu.

Budete pracovat i na příchodu dalších posil?

Nemáme primárně nastavené, že bychom chtěli za každou cenu přivést hráče, ale pak je otázka, co by se naskytlo. Víme, že pořád hledáme hráče do obranné linie, případně alternace do hrotové pozice, což jsme řešili Plškem a ještě jsme si tam chtěli vytvořit nějaký prostor pro více variant. Nicméně zhruba mužstvo jde do přípravy asi v takovém složení, v jakém by mělo jít do sezony.

Co čekáte od dorostenců?

Vytáhli jsme jich poměrně dost. Začíná s námi brankář Gröger, pět hráčů do pole Jirka Sláma, Tomáš Zlatohlávek, Ondra Zmrzlý, Pavel Zifčák a Lukáš Neuer. Šel jsem s přesvědčením, že chceme dát šanci mladým hráčům nejenom proto, aby to bylo naoko, ale protože jsou v reprezentačních výběrech, takže určitou kvalitu mít musí a prokázali to v zápasech, které jsem viděl. Teď je chceme trochu poznat a zkonfrontovat s mužským fotbalem.

Kdo ještě dostane šanci se ukázat?

Z hráčů, kteří hostují, tak jsme si stáhli Michala Surzyna z Pardubic. Honzu Kotouče z Vítkovic a Jakuba Yunise z Katovic. Zdravotně v pořádku už je i útočník Václav Vašíček, začíná s námi a uvidíme, jak bude koleno po větší zátěži držet a jak na tom bude výkonnostně.

Hostování skončilo Michalu Obročníkovi, je to pro vás ztráta?

Vnitřně to beru nechci říct jako komplikaci, ale může nám to malinko ztížit výběr v případě zranění nebo karetních výpadků. Michal Obročník měl důležitou roli hráče, který je hodně variabilní a byl schopný alternovat na více pozicích při své kvalitě. Tam to může být určitá komplikace. Možná vyleze někdo z mladých, povede se jim příprava a zjistíme, že tu máme do této pozice hráče, který to také zvládne.