Ryšavý král Václav. Olomoucký stoper Jemelka zaujal i Feyenoord

Dvaadvacetiletý zrzek má za sebou první podzim v první lize. Vletěl do ní jako kometa. Dokládají to i „školní“ známky reportérů MF DNES a iDNES.cz.

Po 16 kolech si vysloužil v průměru hodnocení 2,16, což ho řadí na osmé místo v celé soutěži a první mezi stopery.

„Překvapuju i sám sebe, protože jsem nečekal, že bych mohl být nejlépe hodnocený stoper,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES. Olomouci jako nováčkovi ligy pomohl na senzační třetí příčku.

Stal se důležitým členem spolehlivé defenzivy, která v osmi zápasech, tedy v polovině, vůbec neinkasovala. Připsal si také premiérovou trefu, jež vyvolala vlnu emocí.

Před zaplněným Androvým stadionem srovnal ve šlágru proti Slavii Praha nechtěně rukou. Není na to hrdý, ale úmysl v tom nebyl a sudí se jej na situaci nezeptal, takže slavil.

Gól to může být ještě pořádně důležitý, neboť Olomouc zimuje za druhou Slavií jen kvůli horšímu skóre. A na jaře třeba bohatýra provětrá v boji o předkolo Ligy mistrů, která je pro Pražany úkolem a pro Hanáky sotva snem.

Ostravský Ondřej Šašinka (v bílém) v souboji s olomouckým Václavem Jemelkou.

„Měli bychom se skromně držet toho, co máme, hrát naši hru a třeba se může povést i pohárový úspěch,“ usměje se Jemelka.

Patřil k pětici sigmáků (společně s Vepřekem, Radakovičem, Buchtou a Kalvachem), kterým trenér Václav Jílek naložil plnou porci 1 440 minut.

„Hodně nám pomohlo zařazení Venci Jemelky a Lukáše Kalvacha. Oba považuji za jeden ze stěžejních bodů zkvalitnění hry. Spolu s Urošem Radakovičem je to trojice, která představovala základní opěrné body sestavy. Hlavně pro kombinační výstavbu. Díky nim jsme byli schopni se do soupeře dostat a zároveň byli silní do defenzivy,“ jmenoval Jílek nečekané pilíře týmu.

Přitom před sezonou ani on, ani Jemelka nepředpokládali, že si vedle srbského stopera Radakoviče vybojuje místo ve středu obrany. Jenže veterán Aleš Škerle se zranil, fit nebyla rovněž posila Roman Polom a v hierarchii stoperů přeskočil také Jana Štěrbu. Zaujal rychlostí, důrazem, přehledem i rozehrávkou. S Radakovičem vytvořil nejlépe hodnocenou stoperskou dvojici v lize.

Jemelka vyhrál 155 obranných soubojů, což je nejvíc v soutěži.

Jistě, občas se nevyhnul chybám, ale i ty mu pomáhají růst. Flákat balony nazdařbůh zkrátka nebude, ani nesmí. Jílek by to rychle zatrhl.

„Překvapuje všechny - i mě. Přírodní typ,“ uznale pokyvoval Jílek. „Je objevem ligy. Měl vysokou výkonnost a byl jedním z nejlépe statisticky hodnocených sigmáků. Zvládl to výborně.“

A přidali se také mazáci z kabiny, brankář Miloš Buchta: „Má výbornou hlavu, načasování, neprohrává souboje. A navíc umí rozehrát levou nohou.“

Kapitán Michal Vepřek přikývne: „Vletěl do toho fantasticky. Nepotentoval se s z toho. Vašek je obrovský poctivý skromný kluk, který to má v hlavě v pořádku.“

Příliš hodný chlapec, co udivuje

Morální vlastnosti jsou dalším důležitým Jemelkovým atributem. Z pozornosti klubů ani médií se mu hlava - snad - nezatočí. „Snažím se nelítat nahoře, takže v tomhle nepotřebuji moc krotit.“ Ač Buchta mu otcovsky radí: „Měl bys být větší hajzlík. Jsi až moc hodnej.“

I díky své povaze si však Jemelka kráčí po cestě, na kterou ho přivedl kdysi bratr, jenž u fotbalu nevydržel. A bude zajímavé sledovat, kam až dojde. Zaujal už v zahraničí.

Podle Deníku jej sleduje mimo jiné kluby také Feyenoord Rotterdam. Fanoušci Olomouc se ale nemusí bát, že by přestoupil v zimě.

To by musela přiletět opravdu nabídka, která se nedá odmítnout. Smlouvu v létě se Sigmou prodloužil do června roku 2021.

Sportovní ředitel Ladislav Minář si pochvaloval, jak hladce se dohodli. „Zajímá se především o fotbal, o svůj sportovní růst.“

V hlavičkovém souboji je sparťan Josef Šural (vlevo) a olomoucký Václav Jemelka

Olomouc v zimní přestupovém termínu prodá do Plzně útočníka Tomáše Chorého, o druhou oporu přijít nechce. Na to sezonu rozehrála příliš slibně. „A pro mě je tohle teprve první půlsezona, takže ještě není třeba myslet tak vysoko,“ povídá Jemelka, jenž má našlápnuto k tomu, aby stejně jako spoluhráči Falta s Houskou nakoukl i ze Sigmy do české reprezentace.

Rok 2017 byl pro něj mimořádný.

„Tím to nekončí, pořád je prostor, aby potenciál rozvinul a byl ještě lepším hráčem. To bude zase úkol a práce pro nás,“ těší se Jílek na další růst hodného chlapce, jehož si fotbalový osud našel.