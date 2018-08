Olomoucký Jemelka po trapasu: Měli bychom se nad sebou trochu zamyslet

„Na Baník jsme se připravovali, věděli jsme, že budou tlačit, ale ve třetí minutě dostaneme gól. Nevím, čím to vzniklo, byli jsme všude pozdě, odražené míče jsme neměli a pramenily z toho góly,“ bezradně líčil stoper Václav Jemelka.

Olomouc - Ostrava 1:4 Baník se dotáhl na Slavii, Diop hattrick

Podepisuje se na vás únava z náročného programu?

Ne, nepřičítal bych to únavě. Říkali jsme si, že si nesmíme v hlavě připouštět žádnou únavu. Tohle byla naše nekoncentrovanost, nezachytili jsme start, přitom jsme si říkali, jak je důležitý. To rozhodlo.

Už ve 13. minutě to bylo 0:2, bylo těžké se pak mobilizovat?

Po dvou gólech jsme se oklepali, byli jsme lepší. Chtěli jsme dát kontaktní branku, což se nepodařilo. Bez toho to nejde, aniž bychom se chytli nějakou brankou. Pak už Baník hrozil z brejku, byli kvalitní a my už jsme je nezachytávali.

Dostali jste čtyři góly, kde jste nejvíc hořeli?

Neměli jsme odražené míče, pak jsme nezachytili náběhy a při posledních dvou akcích už to bylo otevřené a Baník je sehrál výborně. Určitě tam byly chyby, musíme se vzpamatovat v obraně.

Střelci Baníku byli úplně volní, co je jinak proti minulé sezoně?

Nevím, co je špatně. Musíme si to vyříkat a bránit jako celé mužstvo, což se nám teď nedaří, a proto tam vznikají okýnka. Nenabíráme si hráče.

Třetí domácí zápas, třetí prohra. Na to Sigma loni nebyla zvyklá.

Je to velká komplikace. Máme po pěti zápasech tři body. Měli bychom se nad sebou trochu zamyslet, protože nemůžeme předvádět dobrý fotbal jen v Evropské lize.

Začátek ligy vám úplně utekl. Co se s tím dá dělat?

Ještě jsou pod námi nějaká mužstva, nejsme úplně poslední. Musíme se oklepat a jít zápas od zápasu a zase sbírat body. Musíme víc bojovat jako mužstvo, být kompaktnější, hrát odzadu. Nesmíme dostávat takto laciné góly.

Může mít takový debakl dopad na souboj se Sevillou?

Doufám, že ne, že přepneme. Odrazíme se, zkusíme Sevillu potrápit i porazit a zvednout se psychicky.