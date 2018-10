Není se zač schovávat, hrajeme otřesně, uznal olomoucký Jemelka

Trápíte se dopředu i dozadu. Kde je největší problém?

Nevím, nejde nám to vůbec nikde. Musíme přidat. Už se není za co schovávat. Hrajeme otřesně. Musíme si všichni sáhnout do svědomí a začít zase poctivě, jinak to nepůjde.

První gól padl ze standardky.

To byl náhodný gól. Sany (Vepřek) tam dostal do hlavy, já jsem přes něj přepadl. A hráč, kterého jsem měl hlídat, dal gól. Tohle se stane, ale musíme se z toho oklepat, vytvořit si nějakou šanci. Jenže my jsme si žádnou nevytvořili, takže nemůžeme ani vyrovnat. Je to hrozné.

Máte od vedení nějaké bodové ultimátum?

Ne, chtěli jsme to zlomit sami bez určování nějakých ultimát. Musíme přidat, jinak to nejde. Bojovat, ukopat to. Ale to říkáme pořád. Těžko říct, jak to zlomit. Mysleli jsme si, že po dvou výhrách nám to už půjde, ale zase nám to nešlo. Musíme začít úplně od nuly.

Liberecký Petr Ševčík (v modrém) a Václav Jemelka z Olomouce bojují o míč.

Kde je příčina porážky 0:3?

Hlavní rozdíl byl, že nás Liberec přehrál bojovností. My se s tím nedokážeme srovnat, nevyhráváme souboje, nevytváříme si šance. Pak dostaneme gól ze standardky. Musíme přidat hlavně v osobních soubojích. Když už, tak soupeři nakopat. Tak musíme hrát.

Je to pro Sigmu těžké? Loni jste vítězili technickým fotbalem.

Byli jsme nováčci, dařilo se, vyhrály se první dva zápasy a měli jsme sebevědomí. Teď jsme všichni dole. Musíme začít od nuly, jinak to nejde.