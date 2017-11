A teď chceme srazit Spartu, troufá si olomoucký Jemelka

Po tréninku na hřišti číslo 2 pomáhá odtáhnout branku na místo, aby nepřekážela. Pak sklidí figuríny imitující soupeře. Jeho ryšavé vlasy přitom smáčí chladný déšť. Dvaadvacetiletý fotbalista dělá všechno, co patří k zelenáčům.

V nejvyšší soutěži debutuje, má však výrazný podíl na tom, že Olomouc po návratu mezi domácí elitu drží šokující druhé místo. Ve známkování MF DNES a iDNES.cz je nejlépe hodnoceným stoperem ligy.

O jeho premiérovém gólu proti Slavii se hodně mluvilo - skóroval neúmyslně rukou. Není na něj hrdý. V neděli by rád ve šlágru srazil i sparťany. „Proč bychom si neměli věřit?“ ptá se.

Pravda. Před sezonou vás asi nenapadlo, že do šlágru proti Spartě půjdete v polovině sezony z druhého se čtyřbodovým náskokem před Letenskými.

Před sezonou určitě ne, ale jsme druzí, máme lepší výchozí pozici než Sparta a můžeme se to s nimi rozdat na férovku. Myslím, že nemáme proč si teď nevěřit. Jsme docela ve formě, takže na Spartu si určitě věříme.

Nejlépe hodnocený stoper Ačkoli dvaadvacetiletý obránce Olomouce Václav Jemelka hraje svou první sezonu v nejvyšší soutěži, počíná si skvěle. Dokládají to i „školní“ známky reportérů MF DNES a iDNES.cz. Po 14 kolech si vysloužil v průměru hodnocení 2,11, což ho řadí na páté místo v celé soutěži (před ním jsou jen Kozáčik, Hušbauer, Kopic a Kolář) a první mezi stopery. Mimochodem, druhý je jeho parťák Uroš Radakovič (2,28).

Sparta na rozdíl od Sigmy utrácela za posily miliony, ale stále hledá pohodu. Ideální čas na velké vítězství? S Plzní jste těsně padli, se Slavií remizovali...

Jo, máme největší šanci Spartu porazit, protože na tom teď není dobře. Ale koukáme na sebe. A my jsme ve formě. Hrajeme doma, snad přijde plný stadion. Budeme je chtít porazit vlastní hrou. Máme na to.

Konkrétně vaše hra překvapuje všechny. V lize debutujete, ale ve známkování MF DNES a iDNES.cz jste nejlépe hodnoceným stoperem ligy. Co vy na to?

Je to super, ale asi je to tím, že se daří celému týmu. Hráči před námi výborně brání, takže my s Urošem Radakovičem nemáme tolik práce. Určitě si to ale hodně užívám.

Jak jste viděl šanci na místo v sestavě před sezonou v konkurenci Radakoviče, Škerleho, Štěrby a Poloma?

Rozhodně jsem nečekal, že bych nastoupil v základu, ale snažil jsem se bojovat a příprava se mi hodně povedla. Roman Polom ještě nemohl hrát, Alde Škerle se zranil, takže jsem se tam dostal a teď se tam snažím držet.

A jakým způsobem se vám to daří, překvapuje i vašeho trenéra Václava Jílka.

Překvapuju i sám sebe, protože jsem nečekal, že bych mohl být nejlépe hodnocený stoper, jak říkáte.

Čekal jste, že útočníci budou v první lize ještě kvalitnější?

Nedokážu posoudit, jestli jsou oproti druhé lize o tolik kvalitnější, já se prostě snažím makat. A teďka mi to vychází, možná je to štěstí.

Možná je to i ve spolupráci se stoperským kolegou Radakovičem.

Určitě, s Urošem si hodně rozumíme, zajišťujeme se. Když se jednomu nedaří, pomůže druhý. Podporujeme se.

Takže zkušený stoper, od kterého se můžete učit, není třeba?

Na to, jak je Uroš mladý, má hodně odkopané. Byl v Itálii, má dost zkušeností. Já se vedle něho i učím.

Srb Radakovič je emotivní válečník. Uklidňujete ho v češtině?

Jo, všechno v češtině. Uroš je temperamentní povaha i na tréninku, tohle v sobě má. Ale zase on i tím, že se takhle dokáže vyburcovat, podává skvělé výkony. Občas je potřeba ho spíš povzbudit než uklidňovat. Takhle to má.

A jak to máte vy? Působíte jako flegmatik.

Nervozita je tam trošku vždycky, ale problém s ní nemám. Jak vstoupím na hřiště, tak to ze mě spadne. Asi i díky tomu se mi daří. Snažím se nebýt nervózní, nebrat si to a odevzdat maximum.

Paf ze skromného dříče Pohled Jana Dočkala Všechny překvapuje, jakým způsobem Václav Jemelka vletěl do ligy. Paf je z něho trenér Jílek, sportovní ředitel Minář, fanoušci i odborníci. Vyhrává souboje a navíc si počíná jako mazák, míč jen nefláká dopředu, ale konstruktivně rozehrává. Kometa, která září. Radost dívat se na ni. Když milé povídání se skromným pracantem po tréninku v dešti skončilo, poděkoval jsem mu a popřál víru ve vlastní schopnosti v okamžiku, až přijdou na hřišti horší chvíle. Když to zvládne, vyroste z něj velký fotbalista.

Půjde nebýt nervózní i proti Spartě? Větší zápas jste nehrál...

Zažili jsme to už proti Slavii. Také bylo hodně lidí a extra nervozita nebyla. Snad s tím nebude problém.

Co vás učí trenér Jílek?

Hodně kombinovat už odzadu. Když budeme s Urošem kvalitně rozehrávat, tak potom i záložníci mají lepší výchozí pozici pro to, abychom rozjížděli víc útočných akcí.

Než jste v áčku obsadil pozici stopera, hrával jste levého obránce. To už je minulost?

Do přípravy jsem šel jako stoper, ale i jako levý bek, kdyby se něco stalo Michalu Vepřekovi. Nakonec se mi začalo dařit na stoperovi, asi jsem se tam našel, budu se snažit tam nikoho nepustit.

Překvapilo vás vůbec něco na prvoligovém fotbale?

Jo, že jsme druzí! Jinak mě nic nepřekvapuje, spíš se s tím sžívám a snažím se to užívat. Oproti druhé lize je to velký rozdíl ve stadionech, atmosféře i pozornosti médií.

Potřebujete jako mladý držet při zemi, nebo si chválu moc nepřipouštíte k tělu?

Snažím se nelítat nahoře, takže v tomhle nepotřebuji moc krotit.

Jako ligový nováček držíte druhé místo zaručující předkolo Ligy mistrů. Čas přehodnotit ambice?

Cíle teďka můžeme přehodnotit, ale měli bychom se skromně držet toho, co máme. Hrát naši hru a třeba se může povést i pohárový úspěch.

Jste chváleni za běhavý fotbal. V čem je ale vaše kouzlo?

Máme dobrou partu, držíme pospolu, hrajeme jeden za druhého, což jde na hřišti vidět - obranná fáze nám klape, od trenéra máme dobře nacvičený presink. Na týmy jsme hodně dobře připraveni takticky i fyzicky. Běháme a jsme sehraní, to nám také hodně pomáhá.

Olomoucká jízda katapultovala do reprezentace záložníky Faltu s Houskou. Je to i váš sen?

Sen je to každého, kdo hraje fotbal a chce to dotáhnout co nejvýš, ale myslím, že to ještě není pro mě úplně téma.

Ale snít můžete.

Jasně, reprezentace, třeba zahraničí... Líbí se mi Juventus, obránci Chiellini a Bonucci, ale neříkám, že bych úplně chtěl do italské ligy. Líbí se mi i Premier League, bundesliga. Ale pro mě je tohle teprve první půlsezona, takže ještě není třeba myslet tak vysoko.

Byť s kariérou začínáte, měl jste i plán B, kdyby profifotbal nevyšel?

Samozřejmě mě rodiče tlačili, abych studoval a držel si zadní vrátka, ale práci, kterou bych chtěl dělat, jsem neměl, snažil jsem se hrát fotbal. Když jsem studoval, nebylo třeba myslet na práci. Trénoval jsem a takhle se to teďka povedlo. Takže se držím fotbalu.

Kdo vás k němu přivedl?

Brácha s tátou. Ale z fotbalové rodiny nejsem. Brácha už fotbal nehraje, nikdo další z rodiny ho ani nehrál. Brácha mě vzal do přípravky Uničova a tam jsem začal.

Co máte na fotbale nejraději?

Když padá hodně gólů...

...počkejte, v popisu práce máte jim bránit.

To jo, ale když jsem v Uničově začínal, tak jsem hrál nahoře, ale v Sigmě jsem se dostal v sestavě dolů a dolů. A nakonec jsem skončil na stoperovi. Aspoň jsem se nezastavil v bráně. Fotbal se mi líbí celkově, miluju tu hru. Sleduju ho pořád v televizi. Líbí se mi všechno kolem - zapálení, napětí, obdivuju i rozhodčí, byť třeba chybují.

Chybovali, když uznali vaši premiérovou trefu Slavii rukou?

Byl to důležitý gól, počítá se. Už se o něm nemluví, trošku se na něj zapomnělo, ale že bych na něj byl hrdý, to ne. Prostě ho mám. Já můžu i s odstupem času zopakovat, že úmysl v tom nebyl. Nehodil jsem tam míč, jak řekl pan Laštůvka. Padal jsem, trefil mě do ruky. Ani si nemyslím, že bych se měl přiznat, nebylo proč, neprovinil jsem se.

Ale kdyby se vás sudí zeptal?

Tak bych mu řekl, že jsem hrál rukou, a bylo by na něm, jestli by to uznal, nebo neuznal. Ale nezeptal se. Já jsem se radoval. Rozhodčí se ještě radili, ale platil.

Druhý gól si necháváte pro Spartu?

Dát góly oběma pražským S by bylo hezké, ale doufám, že by byl normální a nevzbudil tolik emocí. I když - i kdyby padl jakkoli, hlavně že bude platit.