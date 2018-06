Jemelka zůstává v Olomouci. Ale je super, jestli o mně Udine ví, říká

Ovšem už bez oblíbeného parťáka Uroše Radakoviče, jenž přestoupil do Sparty. „Byli jsme na sebe zvyklí, ale přeju mu to,“ povídal zrzavý obránce po včerejším přípravném utkání ve Slatinicích proti druholigovému Třinci.

Po porážce 2:3 navíc ledoval bolavou nohu.

Co se vám přihodilo?

Při hlavičkovém souboji jsem dostal koňara. Zápas jsem dohrál, nebylo za koho střídat. Musel jsem to skousnout. Ale bolí to hodně.

Kvůli reprezentačním povinnostem jste zahájil přípravu později. Jak jste se cítil v zápase?

Od pondělka jsem začal trénovat a je hodně těžké hned skočit do zápasu. Hrál jsem celé utkání a ještě navíc ten koňar, takže to bylo složité. Škoda že jsme prohráli.

Mrzelo vás, že jste si v reprezentaci nezahrál ani minutu?

Myslím si, že i tak to byl pro mě přínos. Zase nové zkušenosti, poznal jsem se s klukama i to, jak to tam chodí. Akorát jsem si bohužel nezahrál. I tak to byl velký zážitek. Ze začátku jsem byl trošku nervózní, ale zjistil jsem, že nemám vůbec proč, že kluci jsou tam fajn. Jediné minus je, že jsem si nezahrál.

Motivace do příště.

Určitě. Musíme se Sigmou zkusit zopakovat, co se nám povedlo.

Neštípal jste se, že jste v národním týmu? Za rok jste udělal obrovský skok.

Jo, ale neměl jsem ani moc čas o tom přemýšlet. Skončila sezona, byla závěrečná a hned jsem jel do Prahy. Nervozita trošku byla, ale nebál jsem se toho.

Ještě před srazem jste na ligovém galavečeru dostal cenu pro objev sezony.

Taky super. Vše se to seběhlo rychle. Galavečer, hned druhý den sraz. Bylo to rychlé, takže o tom člověk ani moc nepřemýšlí.

Ani o přestupu do většího klubu?

Asi bych tady chtěl ještě zůstat. Nějak to neřeším. Co se píše v médiích, nejsou, myslím, úplně určité nabídky. Jestli mě někdo sleduje, tak je to super, jsem rád a musím to ukázat ještě tuhle sezonu. A třeba potom přijdou už nabídky oficiální.

Ale těší vás, že jste v hledáčku Udine, že o vás vědí, ne?

Hezké to je, ale záleží, co je na tom pravdy. O tom zájmu nevím. Jestli je to pravda, tak je to super, ale hlava se mi z toho určitě nemotá.

S Radakovičem jste byli výborně sehraní. Litujete jeho odchodu do Sparty?

Uroš mi bude hodně chybět, i na tréninku jsme spolu byli pořád a rozuměli jsme si. Myslím, že jsme vytvořili velmi dobrou stoperskou dvojici, bude těžké ho nahradit.

Nesnažil jste se ho přemlouvat, ať si s vámi zahraje ještě evropské poháry?

Ne, to vůbec ne. Já mu to přeji. Je to pro něj krok dopředu, přece jen Sparta je největší klub u nás, takže pro něho je to jenom super. Snad se mu tam bude dařit a bude hrát.

Řešíte, koho všeho si pražská S mohou dovolit koupit? I vy jste byl na jejich seznamu...

Mají vytipované posily, třeba jsem mezi nimi. Tohle neřeším.

Navíc těžko Sigma pustí druhého klíčového stopera.

Asi tak. Mě určitě odsud nepustí, nemám výstupní klauzuli, takže nějaký odchod není teďka téma.

Kdo si myslíte, že z trojice Polom, Štěrba, Kotouč po vašem boku Radakoviče nahradí?

Všichni tři jsou kvalitní. Ani já nemám nic jistého. Místo mě může hrát Polom a třeba Kotouč. Stoperská dvojice se bude skládat celou přípravu a na soustředění padne definitivní slovo, kdo bude hrát.

Čeká vás pořádná výzva – navázat na minulý ročník.

Určitě to bude těžké. Teď jsme prohráli s Třincem, takže máme na čem pracovat.