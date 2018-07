Úžasné, první start v lize a hned proti Spartě, libuje si opavský Puškáč

Puškáč byl i přes prohru 0:2 nadšený. „Pro mě to je sen, jak se všechno otočilo,“ prohlásil. „První start v lize a hned proti Spartě – úžasné. Užil jsem si to, i když jsme nebodovali.“

Jaká byla atmosféra?

Klobouk dolů před našimi fanoušky, že přijeli v takovém počtu. Řekl bych, že byli i lepší než ti sparťanští. V hledišti bylo dvanáct tisíc lidí. Před takovou návštěvou jsem hrál poprvé v životě. Jen je škoda, že jsme prohráli.

Sparta - Opava Zpravodajství ze zápasu

Do sedmdesáté druhé minuty jste drželi bezbrankový stav. Co se pak stalo?

Už bylo znát, že nám ubyly síly, protože Sparta hodně držela balon a my běhali bez něj. Dalo se čekat, že nám síly budou odcházet. Bohužel jsme dostali gól, což nás zlomilo, a Sparta si to už pohlídala.

První gól vám dal Kanga střelou z dálky. Překvapil vás?

Na střely z dálky jsme byli nachystaní, Stanciu a Kanga je mají vynikající. Do toho gólu jsme prostory před šestnáctkou hlídali. Ale když to jednou neuděláte, tak to hráč jako Kanga potrestá. Ukázalo se, že musíme být naprosto koncentrovaní celých devadesát minut.

Mělo vliv na vaši hru, že zkušenosti s první ligou měli jen tři hráči vaší základní sestavy – Šrom, Simerský a Zavadil?

Samozřejmě. My ty zkušenosti teprve sbíráme, což se projevilo. Potřebujeme čas, abychom si ligu osahali. Doufám, že se nám to co nejdříve podaří a budeme konkurenceschopní.

Dá se říct, že jste už nyní ukázali, že v lize nejste bez šancí?

Jak říkáte. Nevěděli jsme, do čeho jdeme, protože ty zkušenosti nemáme. Navíc jsme hned hráli se Spartou, ale byli jsme jí zdatným soupeřem. Nebyli jsme ustrašení, snažili jsme se hrát. Sparta však byla lepší.

Váš trenér Roman Skuhravý říkal, že si vyzkoušíte, zda budete moci svým útočným stylem hrát i nadále. Co vy na to?

Můžeme tak hrát. Jen musíme vypilovat některé detaily. I když jsme hráli v rozestavení se třemi obránci, pěti záložníky a dvěma útočníky, tak Sparta se nedostávala do nějakých vyložených šancí s výjimkou té, kterou měl v první půli Ben Chaim. Jinak stříleli zpoza šestnáctky, takže není důvod, abychom od naší aktivní hry ustupovali.

Jak ovlivní vaše působení v nejvyšší soutěži to, že kvůli stavbě vyhřívaného trávníku odehrajete na podzim většinu domácích zápasů v Brně?

Nic příjemného to není. Je to spíše proti nám, ale je to fakt a musíme s tím pracovat. Vymlouvat se na to nebudeme. Bereme to, jak to je, a věříme, že do Opavy se vrátíme co nejdříve – i kvůli našim fandům.