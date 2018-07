Beer Ševa schytala debakl, Pekhart nehrál. Padla i Basilej se Suchým

Izraelskému mistrovi v minulé sezoně unikl postup do hlavní fáze Ligy mistrů až ve 4. předkole a o jediný gól, tentokrát je na pokraji vyřazení už o dvě kola dříve. Dinamo se doma už do poločasu dostalo do dvougólového vedení, po změně stran přidal dvě branky Ademi a výhru potvrdil bývalý hráč Liverpoolu Hodžič.

V prekérní situaci byla i Basilej, když prohrávala už o dvě branky na půdě PAOKu. Nejprve Caňas střelou z dálky překonal nástupce Tomáše Vaclíka v brance švýcarského celku Omlina a deset minut před koncem zvýšil Prijovič, dvě minuty nato ale dal pro Basilej velmi důležitý gól Ajeti. Suchý strávil s kapitánskou páskou na hřišti celé utkání.