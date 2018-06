Fotbalové Ústí oživuje spolupráci s Teplicemi. Je to přání města

Nakonec z toho paradoxně bylo desáté místo, což vás muselo těšit.

Opticky to vypadalo dobře, ale my víme, že sezona byla nesmírně těžká. A už to nechceme opakovat. Nedýchalo se nám lehce, kromě toho nás to v zimě stálo na posílení víc peněz, než jsme chtěli.

I proto se zdá, že oslabujete, protože plno hráčů do Ústí přišlo jen na záchranářskou misi.

Vemte si třeba útočníka Alexandera Jakubova. Jeho góly nám pomohly, ale je to drahý hráč na úrovni druhé ligy a nad možnosti Ústí. Ostrava řeší jeho další působení. Neříkám, že se nemůže vrátit, jsme v kontaktu s ním i agentem. Ale moc šancí tomu nedávám. Vím, jací jsou další zájemci. A kdyby tady zase byl, museli bychom respektovat jeho smlouvu, a tedy plat v určité výši.

Do branky jste získali mazáka Jiřího Lindra, to je velká posila, ne?

Skončil Petr Vašek, byli jsme s ním domluvení právě jen na záchranářské práce. Pak jsme mluvili i o tom, jestli by nebyla možnost prodloužit smlouvu, ale byl tady půl roku bez rodiny a má to domů strašně moc kilometrů. Shodli jsme se, že to nebudeme lámat přes koleno. Trenérský štáb si vytipoval kandidáta na brankářskou jedničku, zadání opět bylo zkušený brankář. Je tady Jirka Lindr, to se nám povedlo.

Na jakou dobu s třicátníkem Lindrem počítáte?

S Jirkou je to složitější, je to jeho první angažmá mimo Hradec Králové. Jeho syn jde do první třídy, rodina zůstává v Hradci. V zimě si férově řekneme, jestli to dávají, když ano, smlouva bude tříletá.

Z Hradce Králové jste získali i hráče na kraj Marka Krátkého. Taky na delší čas?

S ním jsme takhle domluveni, že by měl být delší kontrakt. Výhoda je, že mu končila smlouva. Aby to bylo fér, tak jsme dohodnutí na nějaké výstupní klauzuli, kdyby třeba přišla nabídka ze zahraničí, které nemůžeme konkurovat.

Kromě dlouholetého kapitána Jana Martykána ukončil profesionální kariéru i Michal Zeman. Bylo to pro vás překvapení?

Obojí nás mrzelo, Honza to avizoval dopředu, Michal dohrával sezonu s velkým zdravotním sebezapřením a jeho tělo mu vypovědělo službu. Odvedl v Ústí velký kus práce a jeho kroky se ubírají do Rakouska do nižších soutěží, kde to má spojené i s prací. Rozumně se rozhodl pro útlum v kariéře, ale nezastírám, že je nám to líto. Musíme kvůli tomu překopat celou pravou stranu.

Nešlo ho přemluvit? Přece jen v Ústí strávil dlouhých sedm let a mužstvu i kapitánoval.

Rok se s tím pral, šel do toho na sílu díky doktorům a fyzioterapeutům, dávali ho dohromady. Poslední měsíc nebyl ani schopný trénovat. Smekám před takovým frajerem, že mi to řekne férově, a loučíme se se slzami v očích. Smekám i proto, že vím, v jakém stavu se bil o záchranu. Ústí si to bude navždy pamatovat!

Proč jsou změny v ústeckém kádru tak výrazné?

Odešli hráči, co tady hostovali, třeba Novotný, Jakubov, Ťok, Pokorný, což se dalo očekávat. Pro nás to bylo nadstandardní, hlavně finančně. Teď je na nás doplnit tým tak, abychom byli konkurenceschopní. Je dobře, že jsou tady kluci z regionu, ať už Krátký, Bílek nebo Strada, odchovanci severočeského fotbalu. Dává to smysl. Zkoušíme i levého krajního hráče Dvořáka z Litoměřicka, středního záložníka Michalce z Liberce a stopera Braka z Bohemians.

Bílek a Strada patří Teplicím, obnovujete spolupráci?

Ano, je to přání majitele klubu (města). Ona se stala spousta věcí v českém fotbale. Teplice mají status klubové fotbalové akademie, Ústí zase Sportovního centra mládeže, což je velmi významný mezník pro Ústecký kraj. Předurčuje nás to ke spolupráci. Byl bych rád jedním z těch, kteří se budou podílet na tom, že hráče, které v regionu vychováme, začleníme buď do druhé ligy v Ústí, nebo do první ligy v Teplicích, jak to tu v minulosti už fungovalo.

Stoper Kingue z pražské Slavie zůstane? Na jaře hrál Kamerunec důležitou roli.

Jsme domluvení se Slavií i agentem. Vždy je to ale tak, že když nějakému hráči pomůžete a on vám, je o něj zájem. Navíc se všeobecně ví, že to je nestandardní hráč co se týká komunikace. Ale my jsme domluvení a doufám, že nám ho nikdo na poslední chvíli nevezme a že minimálně půl roku ještě zůstane v Ústí.

Druhý a třetí tým druhé ligy čeká baráž o postup. Vítáte nový model?

Nemůžu být alibista, seděl jsem přímo u toho. Někdo to vnímá, že to je ztížení pozice pro druholigové kluby. Já ne. Určitě to přispěje k atraktivnosti soutěže. My taky pár nerváků o záchranu zažili, lidi na to slyší, chtějí vidět, jak se hraje o sportovní život. I první lize změny pomůžou, věřím, že to fotbal zvedne.