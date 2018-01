Ústí prohnalo ligové Teplice. A posílí ho útočník Jakubov

I přes lichotivý výsledek ale kouč Aleš Křeček zuřil, jeho mužstvo totiž ztratilo výhru v poslední minutě po Soungolově trefě.

„Výsledek není úplně to nejdůležitější, ale na druhou stranu mě to mrzí, protože podobně jsme ztráceli body celý podzim. Takové chyby se nesmějí stávat na tréninku ani v přípravném zápase, to si určitě důrazně vyříkáme, protože potom je práce celého mužstva vniveč,“ vyčítal Křeček.

Ligové Teplice nasadily „áčkový“ tým jen na 1. poločas, po němž favorit vedl 2:1 díky trefám Červenky a Vaněčka. Jenže Jindráček snížil ještě do poločasu, a když pak Teplice prostřídaly, Ústí otočilo po zásazích Výborného a Dramého. Až Soungole prakticky se závěrečným hvizdem sudího dorovnal na 3:3.

„Hrálo se na těžkém terénu, ale musím říct, že hlavně s druhým poločasem jsem nebyl vůbec spokojený,“ kritizoval Šmejkal.

Poprvé za Teplice nastoupil novic Pavel Čmovš, který přišel z Mladé Boleslavi. „Hrál po dlouhé době utkání a v 1. poločase to bylo párkrát vidět. Ale já jsem rád především za to, že je zdravý, že už se zapojil na 100 procent do tréninkového procesu a odehrál aspoň poločas. Je to stoper, s nímž počítáme, teď nám tam vzniká určitá konkurence, tak se budeme těšit.“

Šmejkal proti Ústí testoval systém se třemi stopery, vedle Čmovše nastoupili ještě Ljevakovič a Král. „Letos už jsme v přípravě hráli 4–4–2 a systém 4–2–3–1 už máme zažitý. Chceme zkoušet i jiné systémy, abychom pak v sezoně byli daleko variabilnější,“ vysvětlil experiment teplický kouč.

Zatímco v kádru sklářů se žádné velké pohyby nedějí, v Ústí je o dost živěji. „Nejpozději po sobotním zápase s Neugersdorfem uděláme první řez do týmu. Co se týká hráčů na zkoušku, jsme rozhodnutí, že tady nejspíš zůstane stoper Oliver Kingue, stejně tak hodně blízko je tomu Tomáš Ťok ze Slovácka. Naopak pravděpodobně ukončíme test s útočníkem Osembou. A mladý Dramé, který hrál dneska dobře a dal nádherný gól? Vidíme v něm perspektivu, tam se to bude odvíjet od dohody s jeho agentem,“ líčil Křeček. Zato sparťan Matoušek nepokračuje.

Jasno už je o příchodu útočníka Alexandera Jakubova, který naposledy působil v Ostravě právě se současným ústeckým trenérem.

„Budeme od něj čekat určitě góly, je to typická devítka, vysoký střední útočník, který byl gólový ve Varnsdorfu, a proto jsme ho brali do Baníku. Tam měl trochu smůlu, protože se zranil v přípravě, byl dlouho mimo. Ale do Ústí jsme ho hodně chtěli, nakonec je tady a jsme za to moc rádi,“ těší Křečka příchod další posily.

Moc dalších změn už neplánuje. „Kádr máme takřka pohromadě, další hráči do toho už výrazně vstupovat nebudou. Snad jen ještě na levou stranu zálohy bychom rádi přivedli jednoho hráče, protože nám na delší dobu vypadl ze hry Michal Leibl,“ prozradil kouč.