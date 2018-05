Ústí ožilo, rozhodne závěrečná férovka s Frýdkem a Vítkovicemi

„Nám ale 30 bodů, co teď máme, stačit nebude. Na jaře jsme udělali už 18 bodů, což jsme si mysleli, že bude na záchranu dost. Ale teď už víme, že to je málo. Že musíme udělat další tři nebo čtyři,“ kalkuluje ústecký trenér Aleš Křeček.

Pro nezaujatého fanouška je závěrečný záchranářský nervák nalosován ideálně. Čtrnácté Ústí má tříbodový náskok na patnácté Vítkovice i šestnáctý Frýdek a s oběma soupeři si to teď rozdá na férovku. V neděli hraje ve Frýdku, příští pátek soutěž zakončí doma s Vítkovicemi. Z tabulky je patrné, že v neděli potřebuje Ústí na půdě Frýdku neprohrát, jinak se znovu dostane do kritické pozice, před posledním kolem by nemělo situaci ve svých rukách.

„Pokusíme se ve Frýdku navázat na předešlé vítězné zápasy a udělat možná už ten zásadní krok. Ale je možné, že se bude hrát opravdu až do konce. Osobně jsem se byl podívat, když hráli doma s Vítkovicemi. Je to soupeř, který se bude rvát, bude hrát o všechno, dělá maximum pro udržení. Má kvalitní zkušené hráče, třeba Varadiho, bude to velký boj,“ očekává Křeček.

Ústí jde do závěrečných bitev povzbuzené úspěchy, naposledy doma přemohlo Olympii 2:0.

„Byl to zvláštní, těžký zápas, v lecčems těžší než v Hradci nebo s Příbramí. Oni mají v týmu šest národností, Řeky, Izraelce, Kypřana, Francouze, Slováky. Takový mišmaš, díky kterému jsou nevyzpytatelné mužstvo. Vůbec nevíte, jak se na ně připravit. Bojují, rvou se. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ odfoukl si ústecký kouč.

To nejtěžší ale teprve přijde. „Měli jsme zápasy, kdy jsme už byli pod vodou. Ale zvedli jsme se, začali jsme žít. Pořád však není konec, vyhráno zdaleka nemáme,“ ví Křeček. „Musíme udržet pokoru i nažhavení.“

Varnsdorf po úspěchu 2:0 ve Znojmě má skoro klid. Může se stát, že už nezíská ani bod, přesto se udrží. „Kluci podali asi nejlepší výkon v jarní části,“ pochvaloval si na klubovém webu kouč Varnsdorfu Zdeno Frťala. „I když nastoupili hráči, kteří nedostávali tolik příležitostí, nerozehranost se u nich neprojevila. Zápas jsme měli pod kontrolou. V závěrečných dvou kolech už můžeme mít čistější hlavu.“