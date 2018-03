Sedm a půl hodiny bez gólu. Ústečtí fotbalisté í lídra nepřevezli

„Ale rozhodně to nevypadalo jako utkání předposledního s prvním. Náš výkon neukazoval na to, že jsme v tabulce tak dole,“ nezoufal ústecký sportovní manažer a vedoucí týmu Stanislav Pelc.

Série 450 minut bez vstřelené branky se táhne už pět zápasů, poslední gólový úspěch se datuje k 4. listopadu na hřišti Olympie.

„Nemáme kousek fotbalového štěstí,“ žehrá Pelc. „Kdybychom v Opavě dali první gól my, bůhví, jak by utkání vypadalo. Jenže Zeman střílel v 6. minutě hlavou do tyče a balon šel přes celou bránu ven.“

Už v nastavení mohl aspoň korigovat porážku Richter, jenže z pokutového kopu ani netrefil branku. „Když to nejde, tak to nejde. Neproměnili jsme už druhou penaltu v řadě,“ povzdechl si Pelc. „Ale v Opavě to bylo naše asi nejlepší jarní utkání. Kdybychom tam bodovali, nikoho by to nepřekvapilo.“

Opavský válec na jaře jen vítězí, ani jednou neinkasoval. O sobotním úspěchu lídra před 3 683 diváky rozhodly bomba Kuzmanoviče a gól exústeckého Smoly po rohu. „Ale dneska jsme to nebyli my. Myslel jsem, že už jsme herně dál,“ tvrdil domácí trenér Roman Skuhravý.

Vždyť Ústí kopalo snad 15 rohů. „Během pěti minut jsme jich měli devět za sebou, to nepamatuji,“ udivilo Pelce. „Kluci to odmakali, nikdo jim nemůže říct křivé slovo.“

Ale nevyužité rohy mrzely ústeckého brankáře Petra Vaška: „Když jich máte tolik a nemáte z nich žádnou gólovku, je to svým způsobem naše chyba. Opavští hráli účelně. Když útočili, dostali se do šancí a vyšlo jim to dvakrát. Domácí stříleli na branku, my ne. A o tom je tlak.“

Ústí scházeli vykartovaný kapitán Peterka a marod Ťok. V pátek ve 13.15 hostí v televizní partii České Budějovice. „Los je nemilosrdný. Ale hrát jako v Opavě, musíme začít bodovat,“ nebojí se Pelc.