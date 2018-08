Zápas s Žižkovem může skončit výpraskem, varuje trenér Ústí

O nervozitě z druholigového soupeře a z určitého tlaku domácích fanoušků tak v tomto případě nemůže být řeč.

„Přijde sice o něco víc lidí, ale celková návštěva asi nebude zase tak veliká. Myslím, že to bude maximálně o dvě stě tři sta lidí víc než na ligu,“ uvažuje trenér a dodává:

„Navíc se jedná jen o jeden pohárový duel, který se může buďto podařit, nebo ne. A v takovém případě se vůbec nic nestane.“

Utkání tedy bere vyloženě jako oživení probíhajícího ročníku a nijak zvlášť na něj svůj tým nechystal. „S ohledem na náš aktuální nastavený rytmus trénování a na to, že ještě k tomu chodíme do práce, tak to ani nejde, není na to čas. Samozřejmě nějaké informace k utkání máme, ale osobně to určitě nehrotím tolik jako přípravu na soupeře z ČFL. Tam jsou ty zápasy pro mě daleko důležitější,“ říká Chudý.

I vzhledem k tomu, že Jiskra je z řad amatérů a Žižkov už je profesionální klub hrající o ligu výš, dá se očekávat, na které straně hřiště bude větší kvalita.

„Naše soutěžní postavení hovoří za vše. Všichni však vědí, že v pohárech je možné všechno. Loni jsme málem vyřadili Slovácko (v Ústí vyhrálo 2:1 až po penaltách), a nikde není napsáno, že se nám něco takového nemůže podařit i teď,“ připomíná Chudý.

Přesto však zůstává nohama na zemi. „Ten zápas může taky skončit pěkným výpraskem... Muselo by se sejít hodně věcí a utkání se nám nebývale podařit, abychom uspěli. Podle mě je druhé kolo v poháru náš strop. Očekávám postup Viktorky,“ přiznává.

A to i kvůli marodce, která Jiskru postihla. „Máme několik hráčů, kteří jsou dlouhodobě mimo a nemůžeme s nimi počítat. Musíme tedy nastoupit s tím, co máme. Sestava by ale měla být velmi podobná té proti Zápům z posledního ligového kola (1:2),“ plánuje Chudý.

Jiskra dokonce chtěla dnešní pohárové utkání odložit, ale nakonec z toho sešlo. „Jako první s tímto návrhem přišel Žižkov. Nám se zamlouval, hodilo se nám to, takže jsme o odklad začali usilovat společně,“ přibližuje Chudý. Ve hře bylo několik variant.

„Chtěli jsme hrát 11. září, ale to svaz nepovolil, protože další kolo poháru se losuje dva dny předtím a nechtěl, aby se naše utkání dohrávalo až po losu. Byly ve hře také nějaké další termíny v příštím týdnu v úterý nebo ve středu, ale to zase probíhá reprezentační pauza a Viktorka má domluvený přátelský zápas s Jabloncem, takže to holt nevyšlo,“ lituje Chudý.

Do druhého kola MOL Cupu Jiskra postoupila díky výhře v předešlém kole nad divizním Vysokým Mýtem, se kterým si poradila výsledkem 2:0. Žižkov zase porazil taktéž divizní Brandýs nad Labem 4:1.