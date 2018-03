Záchranářské jaro stojí víc peněz, přiznalo fotbalové Ústí

Jenže Ústí jich nasbíralo jen 12 a je předposlední. „Před Vánocemi zasedalo mimořádné představenstvo, hned po Novém roce znovu, řešili jsme finanční parametry jara. Je velký zájem vlastníka, tedy města, soutěž udržet,“ cítí Heidenreich.

„Ekonomika bude nestandardní, záchrana bude stát víc peněz. Měli jsme na to vytvořenou rezervu. Museli jsme investovat do hráčů, do kvality.“

Podle šéfa klubového představenstva Libora Zajíčka je Ústí zdravé. „Ekonomicky si nevedeme špatně, ba naopak. Ano, jsme stále nízkorozpočtový klub, což ovšem neznamená, že musíme hrát o záchranu,“ podotýká předseda.

Zkušený brankář Petr Vašek má v elitní soutěži odchytáno 136 zápasů, stal se největší posilou ústecké zimy. Dalších pět hráčů přišlo na hostování z ligových kádrů.

„Získat hráče z nejvyšší soutěže je složité. Když je někdo v prvoligovém kádru, chce hrát první, a ne druhou ligu. Považuje to za krok zpátky. Ale já říkám, že to je možná jeden krok zpátky, který pak může znamenat dva až tři dopředu,“ míní Heidenreich. „Vzpomeňte na Pavla Moulise. Šel k nám coby nehrající hráč 1. ligy, prožil tady excelentní rok, dal spoustu gólů a teď je v základní sestavě Olomouce.“

Hostující muže doplnil talent z Francie Youba Drame, upsal se na dva roky. „Je to historicky první hráč tmavé pleti v Ústí, který by měl jít do mistrovských zápasů, jde o milník,“ tvrdí výkonný ředitel. „Do kabiny zapadnul navzdory jazykové bariéře dobře, mluví spíš francouzsky.“

Drame je investicí, která by se klubu mohla vyplatit. „Věřím, že pro Ústí bude něco znamenat. Kdyby se nám ho jednou podařilo zpeněžit, bylo by to jen dobře,“ představuje si Heidenreich.

Francouzovo angažmá bere pozitivně i z jiného úhlu: „Asi už áčko neuživíme jen s českými hráči. Možná to je impulz i pro mládežníky, že nemají jisté místo v áčku, ale že tu je konkurence. Měl by to být motivační prvek.“