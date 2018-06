Fotbalové Ústí chtějí koupit Němci. S vidinou postupu do první ligy

Stoprocentním majitelem FK Ústí je město. Na podzim 2015 odkoupilo od fotbalových Teplic, které léta ústecký klub vlastnily, zbývajících 98 akcií, tedy podíl 22 procent. Zaplatilo 850 tisíc korun.

„Už dlouho říkáme, že bychom rádi našli někoho, kdo si většinový podíl ve fotbalové akciové společnosti koupí. Město by jen chtělo garanci, že fotbal nikdy nezmizí z Ústí. Což se dá ošetřit v kupní smlouvě, v zakládací listině nebo ve stoprocentním hlasování akcionářů,“ uvedl za radnici náměstek ústecké primátorky Jiří Madar. Jaká by byla cena za většinový podíl? „Pokud by k prodeji došlo, město by si klub muselo nechat nacenit znaleckým posudkem.“

Potenciální kupci z Berlína už s ústeckým magistrátem jednali. „Přišla od nich nabídka, kterou si necháváme přeložit. A měli jsme s nimi úvodní sezení. Ještě ale neznáme konkrétní finanční rámce, takže nemůžu říct, jak to dopadne,“ prohlásil Madar. „Navíc nevíme, jestli jde jen o áčko, nebo i o mládež. Je potřeba opatrně zanalyzovat vztahy mezi spolkem, který se stará o mládež, a akciovkou. Což není jednoduché třeba ve smyslu vlastnictví mladých fotbalistů.“

Ústečtí fotbalisté slaví záchranu ve druhé lize. Nad jejich hlavami se vznáší Jan Martykán, který ukončil kariéru.

Ústecký klub se ve 2. lize tituluje jako nízkorozpočtový, operuje se zhruba šestnáctimilionovým budgetem. „Kdyby německá firma koupila majoritní podíl akcií, garantuje mi vstup větších financí do klubu po dobu pěti let. Byl by zajištěný a mohl by znovu bojovat o postup do 1. ligy,“ zamlouvá se Duškovi. Ústí se v nejvyšší soutěži naposledy mihlo v sezoně 2010/11, po ročním účinkování sestoupilo.

Podle zákulisních informací by německá společnost přinesla do pokladny sedm milionů korun ročně navíc. „Rozpočet by byli schopní navýšit, ale dokud to není hotové, je zbytečné částku řešit,“ nechtěl být Dušek konkrétní.

V příštím týdnu se sejde představenstvo, dozorčí rada a zástupci města, kde se budoucnost nastíní. Sportovnímu úseku klubu se informace o zájmu berlínské firmy zamlouvá. „Ve světě je normální, že cizí kapitál vstupuje do fotbalu. Navíc kdyby se stali majiteli, byl by větší prostor na přemýšlení, jak zkvalitnit celý oddíl i kádr. Bylo by to v jejich zájmu,“ podotkl Stanislav Pelc, sportovní manažer FK Ústí.

Ale všechno mohlo být jinak, mužstvo trenéra Aleše Křečka se zachránilo až v posledním kole. Kdyby spadlo do amatérské 3. ligy, budoucnost klubu by byla nejistá. Zato teď je, zdá se, v kurzu. „Německá firma není jediná, kdo se na FK Ústí ptala, jsou i další zájemci o koupi,“ prozradil bez bližších podrobností Madar.