Konec zlých časů? Fotbalisté Ústí nad Labem i Varnsdorfu ožili

„Ten výsledek jsme si doslova vydřeli. Kluci do toho dali hodně bojovnosti a agresivity. Hostující kouč sice říkal, že Znojmo hrálo podprůměrně, pořád to ale byl jeden z nejlepších týmů, co se tady představily. O to víc si výhry ceníme,“ radoval se v klubové televizi varnsdorfský trenér Zdeno Frťala.

„To vítězství bychom chtěli věnovat našemu klubovému šéfovi panu Gabrielovi, který oslavil sedmdesátiny. Snad jsme mu tím výsledkem udělali radost.“

Ve Varnsdorfu v neděli bylo co slavit, zato ve Znojmě asi bylo po zápase krušno. „Jsem hodně zklamaný, z naší strany nemám co hodnotit. Prakticky celý tým hrál pod své možnosti, nebyl tam ani nějaký průměrný výkon. Soupeř vyhrál zaslouženě, dal nám tři góly, což je k zamyšlení,“ nechápal znojemský trenér Jiří Balcárek.

Varnsdorf se díky výhře udržel na čtrnácté nesestupové příčce, ale jen díky lepšímu skóre proti patnáctému Ústí. To si připsalo důležité tři body za výhru 3:1 na hřišti Olympie Praha.

„Jsem šťastný, že jsme ten zápas zvládli výsledkově i herně. Byla tam vidět kvalita, od 70. minuty dokonce výrazná převaha. Jsem rád, že jsme ji zúročili třemi góly. V naší situaci jsou to strašně důležité body a věřím, že nás ta výhra nakopne k dalším dobrým výkonům v podzimním finiši,“ přeje si ústecký kouč Aleš Křeček.

Ústí po reprezentační pauze hostí poslední Frýdek, Varnsdorf se představí na hřišti Táborska.