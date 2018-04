Derby nechápu. Už musíme zabrat, velí ústecký trenér Křeček

„Porážka ve Varnsdorfu mě mrzí, ale musím uznat, že za to, co jsme předvedli, jsme si nezasloužili bodovat. Před derby měla naše hra stoupající tendenci, o to víc nechápu výkon ve Varnsdorfu. Domácí šli víc za výhrou a my jsme v situaci, že musíme začít rychle sbírat body. Nejlépe hned ve středu porazit Vlašim,“ velí ústecký kouč Aleš Křeček.

Varnsdorf má aktuálně na patnácté Ústí už osmibodový náskok a k tomu zápas k dobru. „V derby jsme byli opravdu hladovější po výhře. Přistoupili jsme k tomu tak, že to může být klíčové utkání vzhledem k vývoji v tabulce. Jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli a nechali tam 100 procent sil, na rozdíl od soupeře,“ chválil v klubové televizi varnsdorfský trenér Zdeno Frťala.

„Je to pro nás povzbuzení, ale pořád nemáme vyhráno. Ještě nás čeká osm zápasů a musíme nasbírat co nejvíc bodů, abychom měli co nejdřív klid,“ přeje si kouč, jehož Slovan dnes od pěti nastoupí v Sokolově.

Duel Ústí s Vlašimí startuje na Městském stadionu v 18 hodin. „Nemá cenu se bavit o ničem jiném než o třech bodech,“ burcuje na klubovém webu ústecký obránce Jiří Pimpara. Na záchranu ztrácí Ústí sedm kol před koncem 2. ligy čtyři body. Čtrnáctou příčku aktuálně drží Frýdek-Místek.

„Nemůžeme koukat na to, koho dostaneme pod sebe, hlavně musíme dělat body. Samozřejmě známe výsledky posledních Vítkovic a čtrnáctého Frýdku, mezi námi se asi rozhodne,“ tuší ústecký bek. „Nikdo se nechce strachovat o záchranu do posledního kola, ale věřím, že jsme vyrazili správnou cestou a že se po 30. kole budeme radovat ze záchrany.“