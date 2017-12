Ústecký kouč Křeček: Tým je moc hodný, přivedeme raubíře!

„Mým jasným úkolem bylo tým nastartovat a udělat co nejvíce bodů v posledních 4 zápasech, což se povedlo tak z poloviny. Mým cílem bylo udělat z těch čtyř zápasů sedm bodů, takže spokojený být nemůžu. Ale nepochybuji o tom, že druhou ligu pro Ústí zachráníme,“ zůstává optimistou Křeček.

V jakém stavu jste přebíral tým po Jiřím Skálovi? Co je jeho největší problém?

Není tu problém s kondicí, Jirka Skála odvedl dobrou práci, jen se tady tým dostal na vlnu porážek a z ní je vždy složité vyskakovat. Když jsme si zanalyzovali celý podzim, tak 32 inkasovaných gólů je opravdu moc. Dělá se tu hodně individuálních chyb, navíc se jich dopouštějí i zkušení hráči. Je tu snaha přehrát soupeře fotbalově, na což v týmu jsou typy hráčů, ale fotbal se hraje na body a rozhoduje se před oběma brankami. A tam to prostě bylo špatné.

Takže klíčový problém vašeho týmu je defenziva?

Je to práce celého mužstva, ale už jsem naznačil, že tam bylo dost individuálních hrubých chyb, které by se prostě na této úrovni stávat neměly. A ty chyby nás stály body. Takže se určitě zaměříme na větší disciplínu při standardkách i při hře vůbec. Nemůžeme dopustit, aby nás soupeři trestali z našich triviálních chyb.

Po výhře na Olympii to vypadalo na vzestup, proč pak zase přišel další úpadek?

Většina lidí naši domácí porážku s Frýdkem hodnotila jako velmi špatný zápas i herně, ale já si to nemyslím. Soupeře jsme přehrávali, oni hráli systémem 6–2–2, bránili výborně. A do takového zhuštěného bloku u nás v Česku umí hrát málokdo. My jsme se snažili soupeře přehrát, šance jsme si vytvořili tak tři čtyři opravdu velké, jenže jsme je neproměnili. A trest přišel v závěru ze standardky, byla tam individuální osobní chyba zkušeného hráče, který nehlídal střelce gólu. Bez osobní zodpovědnosti to nepůjde.

Nedá se tedy říct, že by vás domácí porážka s posledním Frýdkem (0:1) nějak zvlášť strašila?

To vůbec ne. Hráče tady pořád poznávám a tyhle zápasy nám něco napověděly. A myslím, že při určitých změnách v organizaci a stylu hry a s příchodem některých nových hráčů do týmu to zvládneme. Musím říct, že kabina tady působí až moc klidně, všichni jsou moc hodní, což musíme trošku pozitivně narušit. Potřebujeme do týmu nějakého raubíře.

Už víte, kdo by měl tým posílit?

Zatím bych si to nechal pro sebe, ale můžu naznačit, že hráči, co přijdou, jsou zkušení a mají už co do činění s první ligou. Hotové hráče potřebujeme aspoň tři, nejlépe do každé řady jednoho. Vedení si je vědomo situace, která tady je, není bezvýchodná, ale je složitá a vyžaduje nějaké řešení. Proto jsme se domluvili, že do kabiny nějaká nová krev přijde. Neříkám, že to jsou hráči, kteří teď aktuálně hrají první ligu, takové by asi bylo těžké dostat do Ústí, ale mají s tím zkušenosti a mají už něco za sebou.

A odchody?

Skončil David Zoubek, ten neodehrál během podzimu ani minutu, tak jsme se rozhodli, že si najde jiný klub. Končí i útočník Štěpán Kacafírek. Řekl jsem mu nějaké své představy, musel by upravit svůj režim dojíždění. On to akceptovat nechtěl, takže já tím pádem nemám zájem, aby do přípravy nastoupil.

Na čem hlavně budete v přípravě pracovat?

Určitě se budeme hodně věnovat organizaci hry, co dělat po ztrátě míče, jak se chovat v přechodové fázi, což nejsou žádné nové věci, ale je potřeba to pilovat. Nebude to jen o nabírání kondice, v tom problém nebyl. Příprava bude náročná, hlavně v lednu, ale hodně věcí budeme dělat herních. Většinou budeme v domácích podmínkách, příprava vyvrcholí herním soustředěním v Roudnici od 19. února.

Jak těžké bude 2. ligu zachránit?

Určitě hodně, protože 2. liga je těžká, o čemž jsme se přesvědčili minulou sezonu s ostravským Baníkem, který jsme s kolegou Petrželou vedli. Sice jsme postoupili, ale nebylo to vůbec snadné. Druhá liga vyžaduje hodně bojovnosti, zarputilosti i fotbalovosti a já věřím, že to všechno ukážeme. Vůbec nepochybuji, že bychom se nezachránili.

Takže žádné černé myšlenky? Neříkáte si, kam jsem to proboha vlezl?

Vůbec ne! Shodou okolností jsem teď dostal nabídku odejít do zahraničí, bylo to na východ. Ale odmítl jsem to, protože hodlám dodržet smlouvu v Ústí. A udělat maximum pro to, abychom ten cíl zvládli.