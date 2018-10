Fotbalisté Ústí nedali venku gól už osm hodin. Pereme se s tím, ví kouč

Někdejší lídr je šestý a venku nedal 495 minut gól, tedy přes osm hodin. Přitom doma sází v průměru víc než dva za zápas. „Dnes jsme nebyli nebezpeční,“ štvalo obránce Jiřího Pimparu. „Vanďák byl obětavější, hladovější. My taky chtěli, ale na nich to bylo mnohem víc vidět.“ Podle Pimpary není Ústí jediné, kdo má problémy venku zahrát jako doma. „Je to ve 2. lize kolorit. Chceme to změnit, ale zatím zůstává jen u řečí.“

Útočná ústecká kosa včera narazila na obranný varnsdorfský kámen. „Naší silnou stránkou, což je ofenziva, jsme se nedokázali prosadit. Soupeř má dobrou organizaci hry i defenzivní fázi, jednoduchý přechod do protiútoku. A nám to dělalo problémy,“ lamentoval Křeček. „Varnsdorf byl důraznější, agresivnější v soubojích. Ničím nás nepřekvapil, ale na nás to stačilo. My jsme snad ani nevystřelili na bránu.“

Křeček i Pimpara ve Varnsdorfu působili, ale žádný jejich comeback nedopadl slavně. „Ušetřím za občerstvení, které jsem vypsal jako motivaci, ale radši bych zaplatil. Pokračuje moje série, ani napočtvrté jsem tu jako soupeř nevyhrál,“ mračil se trenér. „Ani já tady ještě nezvítězil, je tu těžké prostředí,“ ví stoper Pimpara; 450 fandům zatrnulo, když po vzdušném souboji zůstal bezvládně na zemi: „Asi jsem se bouchnul do hlavy, byl jsem chvilku mimo.“

Čtvrteční domácí hit s Hradcem Králové nevynechá, zato záložník Leibl ano. V závěru byl vyloučený po druhé žluté kartě. „Doteď hrál všechno, bude to zásah,“ tuší Křeček. „Ale snad v předtuše hrál v přípravě s Drážďany poločas na jeho postu Bílek a zvládl to výborně.“