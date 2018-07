Fotbalové Ústí jedná s německým investorem, který by chtěl postup

„Rozpočet klubu je pořád stejný, bavíme se o 15 milionech korun na provoz A-mužstva. Patří k nižším v soutěži, což je i jeden z důvodů, proč jsme loni hráli o záchranu. Dlouhodobě se nám ho nedaří navyšovat, proto se řeší investor,“ uvedl výkonný ředitel Petr Heidenreich.



Zatím nejmenovaná německá investiční skupina z Berlína, která se pohybuje ve sportu, projevila zájem klub koupit a nalít do něj během několika let peníze, které by časem pomohly k postupu do 1. ligy.

Jsem zvědavý, jak bude baráž vypadat, těší se lídr Peterka Jan Peterka, který s přehledem obhájil pozici kapitána druholigového fotbalového Ústí, chce svůj tým letos ochránit od záchranářských nerváků. „Ale uvidíme až po prvních třech kolech, jaké budou naši ambice,“ tvrdí ústecký záložník.

Jak se mužstvo proměnilo?

Dost. Bylo hodně odchodů i příchodů. Máme teď mladší tým, bojovnější, přišla zdravá síla. Dravci, kteří se budou chtít poprat. Kam vás to vynese?

To teprve zjistíme. Ale my, co jsme tady byli minulý rok, už nechceme dopustit boj o záchranu. Moc dobře víme, jaké to bylo. Plno mazáků je ovšem fuč.

Zkušenost možná bude trochu chybět, ale dá se nahradit bojovností a srdcem. S kádrem jsem spokojený, podle mě je dobrý. Nepřemlouval jste opory Martykána a Zemana, ať nekončí?

Nejen já, ale i ostatní kluci říkali, ať zůstanou. Ale šlo o jejich rozhodnutí. Prožil jsem tady s nimi osm let, byli to parťáci, zvykám si na kabinu bez nich. První postoupí, dva jdou do ba ráže. Jak vnímáte nový systém?

I ze 3. místa se dá postoupit, sám jsem zvědavý na baráž. Nevím, co od toho čekat, asi se skočíme zeptat hokejistů Ústí. Bylo by krásné si ji zahrát, ale teď nemůžeme říkat, jestli na to máme.

„Město je stoprocentní vlastník klubu, ale tenhle stav je neudržitelný. My jako management jsme dostali za úkol hledat investora. A každý, kdo dává peníze do sportu, je pro mě hrdina. Ti lidé by měli být nošeni na rukách a oslavovaní, což se neděje,“ mrzí Libora Zajíčka, šéfa představenstva FK Ústí.

Klub a město vytvořily vyjednávací skupinu a s potenciálním majitelem se příští týden poprvé sejdou. „Budeme jednat, do jaké míry je nabídka opravdová, vážná a za jakých podmínek by byl investor ochoten klub převzít,“ prozradil Zajíček další postup. „Máme od něj dokument, přečetli jsme si ho, říkáme super, teď se budeme ptát.“

Předseda představenstva chce být obezřetný. „Aby se nestalo to, co v 90. letech, že za dva tři roky si investor vzpomene, že ho to nebaví a že nemá peníze, a klub opustí. Pak bychom hráli leda okresní přebor. A nechci dopustit, aby se pak říkalo, že to je Zajíčkova chyba. Nikdo z nás to nechce,“ ubezpečil šéf Zajíček. „Je super, že se našel někdo, kdo je ochoten dát řádově možná desítky milionů během několika let. Poslední slovo bude mít město. Zároveň říkáme: Pozor, je důležité, aby to mělo vizi do budoucna. Sami sebe se ptáme, proč Němci chtějí do českého fotbalu.“

I ústecká primátorka Věra Nechybová říká: „Jsme na začátku a doufáme, že se nám na některé otázky podaří získat odpovědi.“

Zato těsnější spolupráce s Teplicemi už běží, a to i na úrovni mládeže, ačkoli hlavní rokování je v plánu až v srpnu. „Chceme, aby oba kluby byly skoro soběstačné hrát profesionální soutěže,“ představil vizi Heidenreich, který v minulosti na Stínadlech funkcionařil. „Umíme sice sehnat hráče odjinud, ale to je ekonomicky náročné.“

Teplický fotbalový soused dříve ústecký klub spoluvlastnil, což vyvrcholilo dvěma postupy do ligy a jedné účasti v ní. „Věřím, že se to vrátí do bývalých kolejí. Uvědomili jsme si, že přestože jsme hráli o záchranu, základ týmu tvořili odchovanci severočeského fotbalu, potažmo Teplic,“ zdůraznil Heidenreich.

Strada, Bílek a Šup, to je trojice sklářů, kteří budou v Ústí hostovat. „Tušili jsme, že se s Teplicemi potřebujeme, jen to nikdo neřekl nahlas. V srpnu nás čeká jednání, budeme spolupráci rozvíjet,“ představuje si Zajíček. Teplický ředitel Petr Hynek tvrdí: „My spolupráci nikdy nepřerušili a myslím si, že funguje.“

A jak má Ústí fungovat letos ve 2. lize? „Máme hodně odchovanců, to byl náš cíl, když jsme před čtyřmi lety začínali,“ podotkl Zajíček. „Přišlo 11 hráčů, kádr se z půlky obměnil. Nebude to snadné. Chceme hrát tak, abychom se za to nemuseli stydět. A chceme hrát také o diváka, aby už jich konečně chodilo víc.“