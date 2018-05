Ostuda, že hrajeme o záchranu, říká ústecký záložník Pilík

„Nejsem takový, že bych je chtěl mermomocí kopat. Ale měl jsem dobrou úspěšnost, bral jsem jako automatické, že půjdu,“ svěřil se 26letý záložník po výhře 2:0.

Penaltová bilance Ústí přitom byla žalostná, nebál jste se?

Já ne, protože jsem předtím dvě proměnil. Jelikož Saša (Jakubov) a Riči (Richter) je nedali, šel jsem já a nikdo mě nebrzdil. I na tréninku jsem je docela uklízel do sítě. Saša se mě už před zápasem ptal, jestli půjdu na penaltu, když ji budeme zahrávat. Odpověděl jsem, že jo.

Jak moc vám bušilo srdce?

Při té první jsem si uvědomoval tíhu, že prostě proměnit musím. Koncentroval jsem se, co to šlo. Minulé dvě jsem kopnul doprostřed, tak jsem to chtěl změnit. Slyšel jsem jejich asistenta Pařízka, jak něco na gólmana volá, bál jsem se, aby nezůstal stát. Zvolil jsem střelu po pravé ruce. Sice si na míč trochu sáhnul, ale letěl dobře k tyči. Tu druhou jsem už dal doprostřed, to jsem věřil, že tentokrát skočí.

Co výhra znamená?

Tři body jsou důležité, věděli jsme, že vyhrát musíme. Všichni v kabině si uvědomujeme, že hrajeme o život. O všechno. Teď jedeme do Frýdku a bylo by perfektní zvítězit, abychom už byli zachránění.

Ve finiši soutěže jste se rozjeli. Jaká je nálada v kabině?

Teď je dobrá. Na jaře až na dvě utkání předvádíme solidní fotbal. I proti Olympii jsme měli šance, proměnit je, hrálo by se nám daleko klidněji. Ale jejich gólman Stejskal chytá v úžasné fazoně.

Pracují nervy hodně?

Náš tým je výborný a měl by hrát lepší střed tabulky. Že bojujeme o záchranu, je naše ostuda, když to řeknu upřímně. My hráči máme daleko na víc, než abychom byli na spodku tabulky. Hlavně teď na jaře, kdy přišly velmi dobré posily.

Proč tedy nejste výš?

Kvůli podzimu, po něm jsme měli 12 bodů a s nimi vstupovat do jara je málo. Mít jich patnáct, tedy jen o tři víc, tak jich teď už máme 33 a všechno by bylo jiné. Zkraje jara jsme propadli se Znojmem a pak jsme si některé věci vyříkali. Všichni si uvědomujeme, že by byla obrovská ostuda, kdyby Ústí spadlo do 3. ligy. Ústí minimálně do 2. ligy patří. A spíš do horní půlky.

Čekají vás dva zápasy o všechno s posledními. Dá se na to těšit?

Na co by se člověk těšil... Když se hraje o 1. místo, to ano. Ale když jde o padáka, nikdo není nadšený. Věřím, že to zvládneme, protože náš tým má daleko větší kvalitu než Frýdek-Místek i Vítkovice.

I váš bratr hraje v Brně o záchranu. Podporujete se?

V Příbrami jsme hráli o udržení, proto jsme oba změnili tým a mysleli si, že nás to už mine. A vidíte. Brno je druhé největší město v České republice a hraje o padáka z ligy. Fotbal je nevyzpytatelný.