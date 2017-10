Druholigové Ústí nad Labem odvolalo kouče Skálu, končí i asistent Fousek

„Za posledních sedm kol jsme udělali jeden bod a dostali se do situace, která nejde řešit jinak. Nemůžeme přivést jiné hráče, protože je po přestupním termínu, takže to vyústilo v toto rozhodnutí. Jiný impulz nemáme a čekají nás důležitá čtyři kola,“ vysvětlil Petr Heidenreich, výkonný ředitel FK Ústí.

Spolu se Skálou končí i asistent Petr Fousek, nový realizační tým by mělo vedení klubu představit v úterý. „Jsou dvě varianty, obě jsou schůdné. Vše se dolaďuje.“

Skála převzal tým v květnu 2016 a v první sezoně dovedl Ústí k osmému ­místu. Už na jaře ale měly výkony mužstva sestupnou tendenci a letos na podzim pád pokračoval.

„Pro Jirku Skálu to bylo první velké angažmá, udělal nějaké chyby, ale ty dělá každý. Možná jsme měli být v něčem důslednější, rychlejší nebo naopak otevřenější. Ale on má talent, umí to, jednou bude první či druhou ligu trénovat a bude mít úspěch,“ prorokuje Heidenreich.