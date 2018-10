Ústecký sešup. Upletli jsme si na sebe bič, ví trenér Křeček

„Těmi výhrami jsme si na sebe upletli trošku bič. Ale neřekl bych, že se to otočilo kvůli nějaké jedné věci, spíš je to vždy souhra několika okolností. Někteří hráči si možná mysleli, že už to půjde samo, do hlav jim nevidíme. Ale rozhodně nepanikaříme,“ uklidňoval situaci ústecký kouč Aleš Křeček po poslední porážce 0:2 v Pardubicích.

„Rozhodujícím momentem byla červená karta pro našeho brankáře Lindra. Byli jsme potrestaní v podstatě dvakrát, šli jsme do deseti a ještě jsme z té standardky dostali gól. V poločase jsme si řekli, že i oslabení zkusíme utkání zdramatizovat.Trochu jsme to stáhli, hráli jsme víc z prostředka z hlubšího bloku. Soupeř ale má tak obrovskou kvalitu, že nás stejně přehrával a my si toho moc nevytvořili. Standardky nám nešly, soupeř naopak ze dvou skóroval. Po druhé brance už to Pardubice v pohodě kontrolovaly,“ ohlížel se Křeček.

Vítěz poskočil už na čtvrtou pozici a drží se těsně za druholigovou špičkou. „Výhry si strašně vážíme. Viděl jsem Ústí hrát ve třech zápasech, to mužstvo má kvalitu. Je dobře věkově poskládané, běhavé,“ vysekl poraženému sokovi poklonu pardubický kouč Jiří Krejčí.

„Hodně nám pomohlo vyloučení a gól ze standardky, ale v poslední minutě měli hosté po našich zbytečných a hloupých ztrátách vyloženou šanci. Škoda, že jsme vítězství ve 2. půli nepojistili dříve, protože za léta znám, že utkání proti oslabeným soupeřům mohou skončit pěknou bramboračkou. Chtěli jsme to dohrát jako profesoři a měli jsme několikrát kliku.“

Štěstí naopak poslední dobou postrádá ústecký trenér. „Pořád hledám paralely mezi prvními pěti zápasy a těmi dalšími. Úvodních pět kol jsme sice vyhráli, ale třeba jsme nebyli lepší. Například v Chrudimi, kde jsme to otáčeli. Takový je fotbal. V některých momentech jsme prostě měli trochu štěstí, které teď nemáme,“ tvrdí Křeček.

„Když se nám výsledkově dařilo, byli jsme na vlně. Čím déle to tak je, i hra je kvalitnější. Ani v černé sérii jsme neodehráli špatné zápasy, ale nezvládli jsme je výsledkově, jako třeba v Budějovicích a s Brnem. A už se to začalo otáčet,“ mrzí kouče.

Ústí navíc z posledních pěti zápasů hrálo čtyřikrát venku, teď se dvakrát představí doma: ve čtvrtek v 17.30 v dohrávce s Vítkovicemi, příští pátek hostí Táborsko. „Tyhle zápasy nás musí znovu nakopnout!“ velí trenér Křeček.

„Tým se pořád ještě po letních změnách skládá, cílem je stabilizovat ho, připravit pro další roky. Před začátkem sezony jsme určitě neměli cíl hrát o 1. místo.“