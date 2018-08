Ústí válí a vede ligu. Finanční situace je ale složitá, přiznává šéf

„Radujeme se z toho a hlavně si toho vážíme. Loni jsme si to vytrpěli až do konce, nebylo to vůbec lehké. O to víc si to teď užíváme,“ září ústecký výkonný ředitel.



S jarními pěti výhrami už máte na kontě 10 vítězných zápasů v řadě. To už je velká série.

Já to tak nepočítám, to byla loňská sezona, jiný tým, teď je tu zase jiný tým. Je to hezké pro statistiky, ať se z toho kluci i fanoušci radují. Patnáct bodů po pěti kolech je super.

Co je jinak, že se teď tak daří?

Tým je hodně jiný, je pravda, že jsme sem přivedli hráče, které jsme chtěli, kteří zapadají trenérovi do strategie. Chceme to hrát po zemi a máme pracovité kluky. Neříkám, že ti předchozí nebyli pracovití, ale jsou tu jiné typy hráčů, jiný tým. A zatím to šlape.

Všechno to vypadá daleko uvolněněji.

Nepřeceňuju to, jsme na začátku, nejsme pod žádným strašákem, který nás tady proháněl celé jaro, tak si to teď prostě užíváme. Možná to na kluky působí, že mohou hrát trochu uvolněněji. Všichni makají a odměnou jsou výsledky.

Vypadá to, že výrazná obměna kádru se povedla.

To se uvidí až po delší době. Sedlo si to a uvidíme. Jsou tady kluci, kteří třeba někde nehráli, byli na pomezí základní sestavy. Teď hrají, radují se z toho, váží si toho. Zatím to funguje a chceme, aby to vydrželo co nejdéle. Ale nepřeceňujeme to. S veškerou pokorou víme, kam patříme, kam chceme jít. A tohle je povzbuzení do další práce.

Takže až kam chcete dojít? Do první ligy?

Samozřejmě co nejvýš. Je tu hodně lidí, co pro to něco dělají. Lidi na městě, v klubu, partneři. Všichni chceme být co nejvýš, ale nepřeceňujeme, co se teď povedlo. Uvidíme, jak se to vyvine.

Takže vyhlašovat útok na první ligu nebudete?

To si nemůžeme dovolit. Radujeme se, ale zůstáváme při zemi.

Jaký je tedy teď váš cíl?

Před sezonou jsme říkali, že jsme chtěli hrát dobrý fotbal, bavit lidi. Každý zápas je tu víc fanoušků, doufám, že to může vyvrcholit příštím domácím duelem se Zbrojovkou Brno. Návštěvy stoupají, to je ta odměna. Trenér Křeček minule říkal, že by chtěl v hledišti 2 000 fanoušků, já bych si to taky moc přál, aby na Brno ta dvoutisícovka padla. A když to kluci zase odmakají, půjdeme domů všichni spokojení.

Když se vyhrává, stojí to víc peněz. Jaká je finanční situace klubu?

Už jsme říkali na předsezonní tiskovce, že jsme ve složité finanční situaci, není to úplně lehké, pracujeme na tom s městem, s naším majitelem. Určité věci řešíme. Vážíme si toho, jak to funguje, ale potřebujeme na to peníze. A pokud to takto bude fungovat dál, tak myslím, je důvod tady fotbal podporovat.

Pořád nemáte rozpočet pokrytý do konce sezony?

Nevidíme do konce roku, máme určitou starost. Vypadli nám nějací partneři, máme s tím práci, ale zase na druhou stranu, jak mají kluci radost, že vyhrávají, tak pro nás je to také určitý stimul, abychom na tom pracovali. Chystáme kampaň na Brno, prezentaci klubu. Pracujeme na tom a snažíme se, abychom nějaké peníze během podzimu nabrali.

Může se stát, že byste sezonu vůbec nedohráli?

To teď nemůžu takhle říct. Mám určitý příslib od vedení města, tohle je předčasné. Samozřejmě, čekají nás volby, které to mohou hodně ovlivnit. Jsme městský klub, uvidíme.

Do klubu měl zájem vstoupit německý partner. Je něco nového?

Zástupci německého partnera si s vedením města vyměnili informace, obě strany si zdvořile řekly, co od toho očekávají. Ale abych řekl pravdu, vůbec nevím, v jaké je to teď fázi. Raduju se z toho, že máme po pěti zápasech 15 bodů.