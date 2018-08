Fotbalové Ústí v nesnázích. Pomoct má půjčka od města

„Nepodařilo se nám dotáhnout nějaké smlouvy s partnery, někteří nám dali méně, než avizovali, nebo úplně odstoupili. Partnery jsme měli primárně z loterijního byznysu. Ti nám dávají nyní míň,“ vysvětloval situaci na včerejší mimořádné tiskové konferenci šéf představenstva FK Ústí Libor Zajíček.

„Neskládáme zbraně, máme rozjednaných několik dalších partnerů. Ale musíme řešit situaci, která tady je, proto jsme požádali město o pomoc.“ Pokud by Ústí peníze nesehnalo, dostalo se by se do potíží. „Nebyli bychom schopni plnit závazky například vůči hráčům,“ přiznal výkonný ředitel klubu Petr Heidenreich.

Klub hospodaří s ročním rozpočtem zhruba 18 milionů korun, stoprocentním akcionářem je město, které mu ročně přispívá částkou čtyři miliony korun. Ústecká primátorka Věra Nechybová nyní slíbila, že předloží zastupitelstvu návrh, aby fotbalistům vypomohlo půjčkou. „Ale nejspíš to nebudou celé 4 miliony, to by bylo příliš štědré. Rok 2018 ještě neskončil, věřím, že fotbalisté si ještě nějaké peníze seženou sami,“ uvedla primátorka.

Ústí po loňském záchranářském soužení zažívá skvělý vstup do podzimní části 2. ligy, po šesti kolech je jen o skóre druhé, návštěvy stoupají a dnes ho čeká hit s exligovým Brnem. „Věřím, že padne třítisícová hranice,“ přeje si šéf Zajíček.

Zápas začíná ve čtvrtek v 18 hodin.