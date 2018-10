Zlomila se pode mnou trenérská židle, vyděsilo ústeckého Křečka

Jeho fotbalové Ústí ve druholigové dohrávce složilo Vítkovice 2:1, zametlo s černou sérií pěti zápasů bez vítězství a skočilo na 6. místo.

Co se stalo s vaší židlí?

Když jsem šel na hřiště, začala se mi rozpadat. Vážně. Myslím mechanicky, vypadaly šroubky. Bál jsem se, jestli to neovlivní zápas, naštěstí to žádné znamení nebylo.

Po skvělém vstupu do soutěže přišel útlum, jak moc vás tahle výhra nakopne?

Hrozně jsem chtěl vyhrát kvůli hráčům. Některé ztracené zápasy jsme hráli dobře, jen jsme je nezvládli výsledkově, pak přicházely momenty, kdy se nám už tolik herně nedařilo. Vítězství nad Vítkovicemi bereme s pokorou. Soupeř přijel s uspávací taktikou. Bránil svoji půlku a čekal na brejky, byli jsme na to připravení a zápas jsme měli až na jeho závěr pod kontrolou.

Máte 19 bodů po 11 kolech. Co s vámi ta statistika dělá?

Ještě musíme zvládnout Táborsko, které hraje o život. Pokud bychom se dostali přes 20 bodů, uklidníme se a v posledních čtyřech zápasech ještě ze sebe vymáčkneme maximum. Rádi bychom se přiblížili tomu, co bychom po podzimu chtěli, tedy získat 25 bodů.

Jak jste uklidňoval svoje hráče, aby při rychlém sešupu z prvního místa nepanikařili?

Nechtěl jsem, aby sledovali tabulku a výsledky, ale zakázat jim to nemůžete. Hledali jsme ty dobré věci, které tam byly, i když jsme třeba prohráli. Pouštěl jsem jim motivační video sestříhané z našich gólů, abych ukázal, že je dávat umíme.

Vymazal jste ale pět branek Jindráčka, který odešel do Teplic?

Manželka je můj poradce v některých věcech a ona říkala: Jindráčka tam přece nedávej, to je blbost, vždyť oni si řeknou, že bez něj to nejde. Ale zůstal tam, udělal jsem to tak šalamounsky, že to bylo dobré.

Skórovali jste po 315 minutách. Měli hráči tu sérii v hlavě?

Nechtěli jsme se o tom bavit, ale měli. S klukama z realizačního týmu řešíme, jak tomu pomoct. Zkoušeli jsme hrát v Pardubicích na dva útočníky, to moc nevyšlo. Proti Vítkovicím se na hrotu rval Matějka a podal dobrý výkon. Jako útočník dal gól, což je velké plus a pro něj motivace do další práce. Jeho výkon půjde ještě nahoru.

Komise rozhodčích uznala, že chyboval sudí Vojkovský, když v Pardubicích vyloučil brankáře Lindra. A vy jste prohráli 0:2.

To už je nám píp platné. Rozhodčí zápas ovlivnili. Mohl to být dobrý fotbal, ale byl i pro diváky pokažený.

Neupletli jste si na sebe pěti výhrami v úvodu druhé ligy bič?

Hlavně soupeři pak zpozorněli. Jak se my chystáme na ně, tak oni na nás. Pořád jsme chtěli sázet na svou hru, napadat vysoko, ale ono to prostě nejde. Proti nám ty týmy nerozehrávají, jen to kopnou dopředu. A my jsme malý tým. Máme problém při standardkách, to je pro nás téma, které chceme zlepšit. Dostali jsme hodně branek. Musíme taky něco změnit na našem systému, protože už se na něj chystají.