Ústí se blýsklo. Teď jej čeká zápas smraďoch s Chrudimí

„Ale minule se v prvních dvou kolech udělaly čtyři body a sezona pak byla špatná...,“ varoval ústecký trenér Aleš Křeček. „Podle jednoho výsledku a zápasu nechci být příliš optimista, i když věřím, že jsme na správné cestě a že budeme lepší než v loňském ročníku.“



Ústecký kádr prošel faceliftem, hromada zkušených je fuč, nastoupili mladíci lační po úspěchu. A tomu je přizpůsobený i herní styl.

„Snažíme se hrát hodně vysoko, hodně presovat. Je to nesmírně náročné, ale tým je mladý a kdo jiný než mladí má běhat?“ tvrdí záložník Marek Krátký, jedna z mála letních zkušených posil.

Z nováčků do premiérové partie zasáhli brankář Lindr, Bílek, Krátký, Strada, Šup a Dvořák plus navrátilec z hostování Výborný.

„Odešlo nám sedm hráčů ze základní sestavy posledního zápasu. O to je výhra cennější. Přivedli jsme mladé, věřím, že mužstvo bude mít svoji tvář. Tvoří se velmi pracovitý tým, hladový po výsledcích. Což ukázalo už 1. kolo,“ cenil si Křeček převratu se Sokolovem: „Nechci hodnotit jednotlivce, hráli jsme dobře jako tým. Nováčci podali kvalitní výkony, a jestli dal gól zrovna Strada, není úplně podstatné.“



Ale nebylo všechno růžové, to ví i Krátký: „Musíme si ještě rozebrat 2. půli. S klukama na hřišti jsme si něco dost vyříkávali, špatně jsme se posouvali. Ale to jsou věci, které se díky novému stylu teprve učíme. Věříme, že trenér to do nás bude denně hustit a všechno si sedne.“

Podobné výkony můžou nalákat diváky, debut jich hltalo 1 212. „Překvapilo mě to, tipoval jsem, že přijde osm set. Chceme si je udržet a získat další,“ přeje si Křeček.

V sobotu Ústí cestuje do Chrudimi, nováček překvapil remízou 1:1 na Žižkově. „Párkrát jsem s ní hrál, když jsem byl v Hradci, s ní to byl vždycky zápas smraďoch,“ naznačil Krátký, že to smrdí průšvihem, pokud přijde podcenění: „Je to nevyzpytatelný mančaft. Mají pár pěkných řízků, kteří to umí zmydlit, do útočné fáze šikovné kluky, kteří dávali spoustu gólů ve 3. lize.“



Varnsdorf v neděli čeká domácí premiéra proti Táborsku. Je povzbuzený prvním úspěchem pod novým trenérem Davidem Oulehlou.

„Bod je velmi dobrý. Mužstvo pracovalo na hranici svých možnosti, kluci šli úplně na hranu. Vážím si jich,“ uvedl Oulehla na klubovém webu po plichtě ve Znojmě. „Ale určitě nás čeká hodně práce, kazili jsme jednoduché věci, v 1. půli byl soupeř víc na míči a my jsme se nedostali tolik do kombinace. “

Nový kapitán Pavel Rudnytskyy první bod bral: „Zápas z naší strany nebyl optimální, ale i tak jsme si vytvořili zajímavé situace.“