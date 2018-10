Rozmach a pád říše ústecké. Zaútočí fotbalisté na baráž?

Nejdřív rozmach, pak pád říše ústecké. Po pěti vítězných zápasech pět nevítězných. Ústecké gólové zbraně už ale zase řinčí: díky nedávné výhře 2:1 v druholigové dohrávce nad Vítkovicemi tým trenéra Aleše Křečka uťal bodovou i brankovou nouzi.

„Po sešupu z 1. místa přišlo trochu vystřízlivění. Ale neměli jsme tehdy hlavy v oblacích, jak si možná někdo mohl myslet,“ odmítá kapitán Jan Peterka, že mužstvo omámilo postavení na čele.

15 bodů a 12 gólů za prvních pět kol, v další „pětikolce“ už jen bod jediný a branky dvě. Bezgólová šňůra trvala 315 minut a ukončil ji až útočník Lukáš Matějka. Na jaře řádil v třetiligových Domažlicích a v letní přípravě byl top střelcem Ústí. Jenže ve 2. lize se ne a ne trefit.

„Čekal jsem dlouho a doufám, že to bude odrazový gól,“ modlí se Matějka. „Chci se dostat na vlnu jako v Domažlicích. Je to v hlavě.“

Trenér Křeček si od něj hodně slibuje: „Za jaro dal 14 gólů, ale mezi třetí a druhou ligou je obrovský rozdíl. Tady je mnohonásobně složitější se prosadit. Ale on to dokázat může, je perspektivní. Bohužel po fantastické přípravě se zranil a formu musel znovu hledat.“ Ústí dosud slavilo 16 zásahů, pět z nich Martin Jindráček, který odešel do Teplic. „A od té doby nám to střelecky nešlo,“ vnímal Peterka. „Určitě to byla citelná ztráta. Snažíme se ho jakkoli nahradit.“

Aleš Křeček

Hrot Matějka cítí: „Je to šance pro mě a Dominika Šupa.“

Ale jen góly útočníků stačit nebudou, ten vítězný proti Vítkovicím měl na svědomí sváteční střelec Peterka. Jeho krásná pumelice fanoušky nadchla. „Když už dám gól po tak dlouhé době, tak chci, aby byl hezký,“ zubil se záložník. Trefil se poprvé od září 2015, kdy skóroval v poháru proti pražské Slavii. A na druholigový gól čekal dokonce už od sezony 2013/14.

„Hlavu jsem si z toho nedělal,“ nestresoval se Peterka. „Ale ani jsem už nevěděl, jak slavit. Naštěstí kluci na mě hned naskákali a nebyl čas něco vymyslet. Málo se dostávám do zakončení, teď to konečně vyšlo, třeba to bude padat víc.“

Góly ať padají, ale Ústí tabulkou už ne, přejí si Peterka a spol. Jeden propad, nedávný, jim stačil.

„S pohárem jsme nevyhráli šest zápasů v řadě, už jsme to potřebovali zastavit. Černá šňůra nebyla příjemná. Doufejme, že vítězství nad Vítkovicemi nám zase pomůže, abychom začali víc vyhrávat,“ vyhlíží Peterka lepší období.

Skřípalo to mužstvu jen kvůli odchodu Jindráčka? „Někdy to nebylo herně špatné, jenže jsme nedávali góly, ve čtyřech zápasech ani jeden. Ani jsme se nedostávali moc do šancí. Byli jsme nebezpeční po vápno, ne v něm, přitom tam padají góly,“ ohlíží se ústecký kapitán na skoro dva měsíce bez výhry.

Mohl za to i fakt, že Ústí nastoupilo doma až po měsíci a půl. „Bylo docela nepříjemné hrát pořád venku. Doma nám to totiž svědčí, diváků letos chodí hodně a ženou nás dopředu,“ děkuje Peterka.

Teď se Ústí představí opět doma, v pátek hostí předposlední Táborsko. Křečkova ekipa je šestá, tři body od postupové baráže. „Když po podzimu budeme někde nahoře, zkusíme se o baráž prát,“ slíbil Peterka. „Bylo by hezké si ji zahrát, ale zůstáváme nohama na zemi.“