Fotbalová bída v Ústí. Tým dostává moc branek, selhaly i posily

„Jak se taková půlsezona dá hodnotit? Když se podíváme na tabulku, musí být velká nespokojenost. Ale za nějakých 11 let, co 2. ligu hrajeme, jsme v podobné situaci už asi dvakrát byli a zvládli jsme to. Tak to snad vyjde i do třetice. Musíme se soustředit na jaro a udělat všichni maximum pro to, abychom nespadli,“ vyzývá ústecký sportovní manažer Stanislav Pelc.

Co je za tak špatným ústeckým podzimem?

První dva zápasy jsme docela zvládli, pak se to začalo sypat. Domácí utkání jsme nezvládali třeba kvůli herní nedisciplíně, dvakrát jsme se nechali vyloučit a dohrávali v deseti. Také počet obdržených gólů (32) je pro mě velké zklamání, máme nejhorší obranu podle této statistiky, přitom defenziva jako jediná po letní obměně kádru zůstala stejná. Ale počet gólů a způsob, jakým jsme je dostávali, je zarážející.

Čím si to vysvětlujete?

Třeba tím, že trenéři určili nějakou taktiku, kdo koho má hlídat při standardkách, ale naši hráči se na to vykašlali a inkasovali jsme. Sami jsme přitom góly nedávali, příklad je v Příbrami, kdy jsme za poločas šli čtyřikrát sami na bránu a místo toho, abychom vyhráli, tak jsme tam dostali 0:4. Nebo v Táborsku jsme vedli 1:0 a najednou jsme se po individuálních chybách sesypali. To samé v Budějovicích. Takových zápasů byla spousta a to samozřejmě nahlodá psychiku hráčů.

V průběhu podzimu kouče Jiřího Skálu nahradil Aleš Křeček, ale zatím moc nepomohla ani změna trenéra.

Určité oživení tam bylo, jako vždy po takovém zásahu. Změní se tréninky a hráči tu chuť dostanou. Ale když už jsme si po výhře na Olympii mysleli, že bychom to mohli otočit a ještě nějaké body udělat, tak zase prohrajeme s posledním Frýdkem. Nevím, jestli to kluci podcenili, těžko hledat příčiny.

Co s tím? Přijdou změny?

Určitě nějaké změny udělat musíme. V létě nám odešli Moulis, Kateřiňák a Pouček, to byli kluci, kteří dali dohromady 20 gólů. A ti hráči, kteří přišli za ně, ať už Matějka, Kacafírek či Pilík, je nahradit nedokázali. Oba útočníci nám vstřelili dva góly a loni jen Moulis jich dal deset. A ty góly nám prostě chybějí. Přitom ne že bychom šance neměli, prostě je neproměníme.

Takže musíte posílit v útoku?

Určitě potřebujeme posílit ofenzivu, ale jak už jsem říkal, zarážející je i ten počet gólů, co jsme dostali. Když inkasujeme čtyři branky a pět jich dáme, tak to nevadí, jenže my jsme je ani nedávali.

Neuvažovali jste po takovém podzimu o nějakých sankcích pro tým?

Je to otázka i pro představenstvo klubu, které se tím bude zabývat, takže uvidíme.

Věříte, že 2. liga zůstane v Ústí?

Bezvýchodná situace to určitě není, šance na záchranu je velká, ztrácíme jen bod na nesestupové místo. Ale pokud budeme dělat takové chyby jako teď naposledy v Sokolově, kde se v 6. minutě zbortila celá naše hra, tak bude problém. Hráči si musejí uvědomit, že se bojuje o záchranu, a nehrát si jako někde na tréninku. Jestli mám hlídat hráče, který umí hlavičkovat, tak od něj nemůžu stát pět metrů. Musí tam být nějaká hráčská zodpovědnost, bez toho úspěšní určitě nebudeme.