Kouč ústeckých fotbalistů: Bude to boj o život, ale zvládneme to

„Samozřejmě jsme chtěli Frýdek odstřihnout a dotáhnout se na týmy před námi. To se nepodařilo, tak musíme bodovat příště. Jestli si někdo myslel, že to bude jednoduché, tak nebude. Bude to boj o život a možná boj až do posledního jarního kola. Ale zvládneme to!“ věřil na klubovém webu ústecký trenér Aleš Křeček.

Jeho tým zůstal po prohře viset na sestupové předposlední příčce, navíc poslední Frýdek se na Ústí dotáhl na rozdíl jediného bodu.

„Vytvořili jsme si málo šancí a někteří hráči nezopakovali výkon z předešlých dvou utkání. Mají v sobě fotbalovost, ale ještě se k tomu musí přidat bojovnost a absolutní nasazení,“ vyzývá kouč.

Zpackaný podzim může Ústí alespoň trochu zmírnit úspěchem v derniéře, v neděli hraje na hřišti osmého Sokolova. „Poslední podzimní zápas chceme zvládnout a výsledkově uspět, abychom měli aspoň trochu klidnější zimu. Jsme v situaci, která není jednoduchá, určitě budeme potřebovat přivést do týmu nové hráče. Současný kádr kvalitu má, osa je stabilní, ale nějaké oživení bude potřeba.“