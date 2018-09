Fotbalové Ústí dostane od města půjčku 3,5 milionu. A má nápadníka č.2

Klub s rozpočtem 15 milionů na A-tým se potýká s výpadkem sponzorů z hazardu i odjinud. Nedostává se mu 2,8 milionu, s nimiž počítal, schodek je 4,3 milionu. V krajním případě hrozilo odhlášení z 2 .ligy. „Půjčka je pětina rozpočtu, to bychom teď nebyli schopni sehnat,“ nezapíral Heidenreich. „Měli bychom problém zajistit fungování klubu. Teď jsme do konce roku přežili. V zimě možná budeme muset prodat nějaké hráče.“

Ústí už uvolnilo na hostování do Teplic útočníka Martina Jindráčka, kterého skláři můžou v zimě koupit. „Jsme před podpisem memoranda o spolupráci s FK Teplice. Mělo by to být oboustranně výhodné. Kdyby mladý hráč z Ústí, který projde Teplicemi, přestoupil do Liverpoolu, dostalo by Ústí 40 procent z byznysu. To je výjimečné,“ míní náměstek primátorky Jiří Madar s tím, že pokud klub nebude schopný půjčku splatit, město mu může pokrátit dotaci.

Stabilitu by mohl zajistit nový majitel. FK Ústí má dva nápadníky: německého investora a čerstvě i firmu Callidus century, která je navázaná na energetický holding obchodující ve velkých objemech i s ruským plynařským gigantem Gazprom.

S Němci už město jedná. „Chtěli 100 procent akcií, ale mají zájem jen o A-tým, což není tak jednoduché. Byly tam podezřelé garance až věci, že bychom za tři roky hráli evropské poháry,“ naznačil Madar, že tahle varianta spíš neprojde. Heindereich doplnil: „Nebylo jasné financování, žádné peníze na stole neležely.“

Společnost Callidus century by pro začátek chtěla jen 20 procent akcií. „Vyzkoušejí si spolupráci s městem a do budoucna by odkoupili větší podíl. Jejich zájem je seriózní, plánují ve městě obchodní aktivity,“ tvrdí Heidenreich.