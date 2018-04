Byli jsme pod vodou, ale už zase dýcháme, ulevil si ústecký kouč Křeček

„Už jsme byli pod vodou, ale zase jsme se nadechli,“ odfoukl si ústecký kouč Aleš Křeček. „Zápas byl hodně hektický, ale hráči si jednoznačně zasloužili vítězství. Už v první půli jsme si vytvářeli hodně šancí, chyběly jen góly. Ve druhém poločase soupeř čekal na šanci a z ojedinělé akce jsme inkasovali, jako už poněkolikáté. Ale štěstí tentokrát bylo při nás, jsem rád, že jsme zápas otočili a máme tři body,“ radoval se trenér.

Nejen důležité vítězství mu zlepšilo náladu. Kouče potěšil i fakt, že se konečně střelecky prosadil útočník Alexander Jakubov, zimní posila Ústí. „Samozřejmě Saša si uvědomuje, že sem přišel proto, aby dával góly. Ještě před zápasem jsem s ním o tom mluvil, všude okolo sebe slýchal, že se ještě netrefil. Ale já mu říkal, ať se soustředí i na jiné věci v zápase, že to někdy přijde. A přišlo to, za což jsem rád.“

Co trenéra těšit nemůže, to je ztráta na příčky, které znamenají záchranu. Ani po výhře nad Vlašimí se nesnížila, Ústí má dál čtyřbodové manko. „Je to bohužel pořád stejné, protože ostatní týmy namočené do boje o záchranu také vyhrály. Ale s tím nic neuděláme, musíme se soustředit na to, abychom se dobře připravili na další zápas na Žižkově, kde budeme muset zase bodovat, není jiná cesta. Vypadá to, že to bude boj až do posledního kola,“ očekává kouč.

Ústí bude muset ve finiši přidat, zatím má z osmi jarních kol jen dvě výhry. „Určitě jsme pomýšleli na to, že hlavně domácí zápasy budeme zvládat tříbodově. S Táborskem jsme to nešťastně ztratili, ale k tomu už se nechci vracet. Musíme teď přivézt něco ze hřišť soupeřů,“ uvědomuje si Křeček.

Jedním z jeho hlavních úkolů je udržet v týmu pozitivní klima, což je vzhledem k výsledkům konkurentů v boji o záchranu těžký úkol. „Je to složité, nedá se ubránit tomu, aby hráči ty výsledky nevěděli. Byl bych nejradši, kdyby nesledovali, co se děje kolem nás, ale to bohužel nejde. Vidím na některých hráčích nervozitu, je to logické, hraje se o hodně, nikomu není lhostejné, jak to tady skončí.“

Příkladem pro Ústí mohou být hokejisté Litvínova, kteří v baráži o extraligu už rovněž ztráceli čtyři body na záchranu a vypadalo to, že jsou na odpis. Nakonec ale slavili záchranu. „Věřím, že na odpis rozhodně nejsme a stejně jako to zvládli hokejisté Litvínova, zvládneme to i my,“ neztrácí víru Křeček.

Do zbývajících zápasů půjde Ústí s odvážnější taktikou, jen výhry mohou smazat už docela velkou ztrátu na záchranu. „Budeme muset víc riskovat. Před bitvou s Vlašimí jsme si řekli, že čtyři zápasy ze zbývajících sedmi musíme vyhrát. A po tomto kole vidíme, že ani to možná nebude stačit. Je dobře, že ještě hrajeme s Frýdkem i Vítkovicemi, s nimiž bojujeme o záchranu. Nejspíš si to mezi sebou rozdáme.“