Už nechci v Ústí hasit požáry, tvrdí trenér Křeček

Na jaro vedení nadopovalo kádr dražšími posilami, záchrana vyšla v posledním kole po skvělém finiši. Jenže teď je pryč kupa opor. Profikariéru uťali exkapitáni Martykán se Zemanem, nepokračují kanonýr Jakubov, brankář Vašek, Šnirc, Novotný, Ťok či Pokorný.

„Mužstvo se skoro z 50 procent skládá nově. Chceme, ať je konkurenceschopné a nemá problémy jako naposledy,“ přeje si Křeček. „Po těžkém jaru jsem dostal hodně gratulací, ale to už je historie.“

Jenže kdo bude místo Jakubova střílet góly? Hostování z Ostravy mu vypršelo. „To je důležitá otázka. Jak se staví barák od základu, tak i mužstvo, tím je pro nás gólman Lindr z Hradce Králové. Ale výsledky dělají útočníci. Uprostřed hřiště je omáčka, kde se ještě nerozhoduje, to je fotbalová pravda. Máme zpátky Matějku, který v Domažlicích nastřílel na jaře 14 gólů ve 3. lize a získal sebevědomí. Je tady i Jindráček. A hráče do útoku chceme ještě přivést.“

Mazáky Zemana a Martykána chtěl trenér přesvědčit, ať nekončí. „Zkoušel jsem to hned po na šem posledním zápase, když opadly první euforické oslavy. Mluvili jsme spolu, ale oba byli pevně rozhodnutí. Neměl jsem šanci.“

Náhradou za Zemana by na pravém kraji obrany mohl být Marek Krátký, další posila z Hradce, ale trenér s ním má jiné úmysly. „Krátký je dynamický, rychlostní typ hráče, klasického lajnového. Spíš s ním počítám do zálohy než na beka, ale i tam by to zvládl. Svojí univerzálností je cenný.“

I příchody Strady a Bílka, importy z Teplic, si Křeček pochvaluje. „Tohle jsou hráči, které nezkoušíme, už mají druholigové parametry. Pravá strana vypadá zajímavě, tam bychom to měli mít uzavřené.“

K amerunec Kingue ze Slavie se už výrazně prosadil na stoperu, teď by mohl i Francouz Dramé. „Za půlrok si v tréninku navykl na tvrdost dospělého fotbalu. Je gólový hráč, může hrát z křídla i z útoku. Vidím v něm perspektivu. A Kingue si jednou určitě zahraje ligu.“