Na góly je důraz, zázračný recept není, říká ústecký trenér Křeček

„Pět zápasů v řadě jsme neskórovali, řešili jsme to celý týden. Trénovali jsme střelbu a hned nám tam díky Richterovi spadl hezký gól,“ ulevilo se obránci Michalu Zemanovi, který minulý týden s budějovickým Dynamem pečetil na 2:0. I tak zůstalo Ústí v tabulce předposlední.

Branky se dočkalo po 468 minutách, tedy po téměř osmi hodinách hry. Dalo ji poprvé od 4. listopadu, od té doby taky nevyhrálo a zahodilo dokonce dvě penalty.

„Nebyla to jednoduchá situace, každý to klukům připomínal, snažili jsme se je zklidnit,“ tvrdil kouč Aleš Křeček. Zimní posila do branky Petr Vašek se pousmál: „Jestli já klukům neškodím tím, že jim na tréninku nic nechytím. A oni si pak myslí, že to mají v noze.“

Za střeleckou mizerii mohl i tlak, který na tým působí. „Hrajeme o záchranu, možná to máme v hlavách,“ připustil Zeman.

Jak na góly, to trenér Křeček ví: „Chybělo víc důrazu, porvat se v šestnáctce. Žádný zázračný recept není. Bojovat, prát se, věřit, že to tam spadne. Jako proti Dynamu.“

Ústí si hodně slibovalo od útočníka Alexandera Jakubova, nejlepší kanonýr přípravy ale zatím střelecky mlčí. „Ví, že je tady od gólů. Ale proti Budějovicím podstoupil mraky soubojů, které vyhrál pro spoluhráče. Věřím, že jak to protrhl tým, protrhne to i on,“ míní kouč.

Tabulka je nepřehledná kvůli odloženým zápasům, reálně vypadá, že se zachrání jeden z tria Ústí, Vítkovice, Frýdek-Místek. „Máme je v posledních dvou kolech, ale doufám, že rozhodneme už dřív,“ burcuje Zeman. V sobotu jeho celek cestuje na stadion do Třince.